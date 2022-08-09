Vista cansada: como tratar problema que aparece depois dos 40 anos

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros são presbitas e não possuem ou utilizam correções visuais adequadas Crédito: Shutterstock

Como se não bastassem todas as mudanças que vêm com a idade, a gente também passa a enxergar pior na hora de ler a bula de um remédio, o rótulo de um produto no supermercado... Se isso está acontecendo com você, saiba que essa dificuldade tem nome: presbiopia. Conhecida pela maioria das pessoas como vista cansada.

O problema não afeta só idosos não. Quem passou dos 40 anos já pode começar a ter que afastar os objetos do rosto para conseguir vê-los melhor. Com o tempo, essa condição vai piorando.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros são presbitas e não possuem ou utilizam correções visuais adequadas.

O médico oftalmologista Luis Augusto Gesteira de Campos explica que a presbiopia surge com o envelhecimento do olho humano, que vai perdendo sua capacidade de focar nitidamente em objetos próximos.

De acordo com o médico oftalmologista Luis Augusto Gesteira de Campos, a presbiopia surge com o envelhecimento do olho humano Crédito: Camilla Baptistin

Para entender o que é essa condição, segundo ele, é preciso entender, antes, o que é acomodação.

"A acomodação é a capacidade que os olhos humanos possuem de focar objetos de perto. Através de modificações internas nos olhos, conseguimos ler a 33 cm, por exemplo. Essa habilidade dos olhos ocorre devido à alteração no formato da nossa lente interna, o chamado cristalino, promovida pela ação de músculos dentro dos nossos olhos. Com a idade, a partir dos 40 anos, o nosso cristalino vai se tornando mais rígido, e essa musculatura interna perde força, levando a uma incapacidade gradual e progressiva de focar objetos de perto. A perda desta capacidade de 'acomodar', ou seja , focar de perto, é chamada de presbiopia", explica.

SINTOMAS

Além dessa dificuldade de focar em coisas muito pequenas, outros sintomas podem vir associados, como dor de cabeça, perda de concentração, olhos vermelhos e ardência.

"Na clínica diária, a queixa mais comum é ter que afastar as coisas para conseguir ler, por exemplo o celular, o relógio, o livro etc. O ideal é procurar um médico oftalmologista, que é o profissional habilitado para dar o diagnóstico, visto que existem outras causas para estes sintomas e o diagnóstico errado poderia trazer prejuízo ao paciente", orienta Campos.

De acordo com o especialista, algumas doenças como a diabetes, a esclerose múltipla e o uso crônico de alguns medicamentos, além de um histórico de cirurgias intra oculares prévias, podem aumentar a chance de a presbiopia surgir mais precocemente.

TRATAMENTO

O tratamento mais simples para a presbiopia é o uso de óculos com o grau necessário para corrigir a visão de perto. Esse grau deve ser prescrito após consulta médica com o oftalmologista.

Só um especialista pode indicar a melhor forma de corrigir o problema. Luis Augusto Campos destaca que atualmente existem vários modelos de lentes multifocais para isso ou lentes corretivas apenas com o grau de perto.

"A sofisticação constante das lentes de óculos multifocais possibilita uma melhor adaptação, um maior campo de visão em todas as distâncias", explica.

Há opções de multifocais ou progressivas com alta tecnologia, como a marca japonesa Hoya, 100% individualizadas, que se adaptam ao estilo de vida da pessoa e trazem menos distorções.

É importante, afirma o médico, selecionar os casos mais indicados ao uso de lentes multifocais e respeitar a individualidade de cada um. "Existem pacientes que preferem fazer uso apenas do óculos para perto. Outros preferem o multifocal."

A outra forma de correção ocorre quando o paciente possui, além da presbiopia, um início de catarata. Nesse caso, a recomendação seria a correção cirúrgica, com uso de lentes intraoculares especiais para essa função. “É uma correção definitiva, levando ao paciente uma independência do óculos de perto”, observa o médico.

A forma farmacológica, por meio do uso de colírio, ainda é controversa devido aos efeitos colaterais, e não existe no Brasil.

ESTABILIZAÇÃO

O oftalmologista ressalta que a presbiopia é progressiva, com início aproximadamente aos 40 anos, progredindo lentamente até os 60 anos, quando se estabiliza. "O processo é fisiológico e natural, não levando à cegueira, como algumas pessoas acham", pontua.

O que já se sabe, segundo ele, é que, nos tempos modernos, com uso intenso da visão de perto em quase 80% de nosso dia - através do computador, celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos -, o cansaço visual é mais percebido pelas pessoas.

"Com a pandemia e o aumento do home office, isso foi mais sentido. Mas vale ressaltar que o uso desses dispositivos eletrônicos, mesmo em excesso, pelo adulto, não gera uma progressão mais rápida da presbiopia, que está vinculada à idade."

DESCANSO

Nos tempos modernos, com uso intenso da visão de perto em quase 80% de nosso dia, o cansaço visual é mais percebido pelas pessoas Crédito: Shutterstock

A recomendação é que, a cada hora de uso da visão de perto, a pessoa faça uma pausa de 5 a 10 minutos e use a visão para longe, levando um descanso para os olhos.

Em relação aos outros problemas visuais, como a miopia, hipermetropia e o astigmatismo, eles podem aparecer em qualquer época de nossa vida. E quando estão associados à presbiopia, explica Luís Augusto Campos, a forma de correção da visão poderia ser feita com o uso de óculos multifocais ou óculos separados (longe e perto).

"A curiosidade fica por conta dos pacientes que apresentam miopia, pois nesses pacientes a presbiopia pode se manifestar mais tardiamente, pois eles apresentam uma excelente visão de perto, mesmo sem o óculos", complementa.

De acordo com o técnico ótico Leonardo Grubba, o termo multifocal significa, em resumo, que em apenas uma lente de óculos iremos corrigir os campos de longe, intermediário e perto. “Hoje em dia, os pacientes podem contar com uma lente ideal para cada necessidade. Existem lentes ideais para atletas, motoristas, gamers, designers, engenheiros etc. Por exemplo: lentes desktop, ideais para quem precisa de corrigir a visão de perto e até quatro metros de distância. Tem também as lentes progressivas japonesas Hoyalux ID, que podem ser 100% personalizadas conforme o perfil do usuário, ou seja, são lentes adaptadas ao perfil de vida de quem irá utilizá-las, entre outras”, explica ele, responsável pelas Óticas Visão Express.

Para que essa personalização seja possível, é necessário um equipamento que as óticas Visão Express possuem com exclusividade no Estado, capaz de fazer a medição digital com informações adicionais para a fabricação das lentes, tais como: distância de leitura, olho dominante e comportamento da visão para perto.

“Isso faz com que a adaptação a esse tipo de lente, que até alguns anos atrás era difícil e bem desconfortável, se torne muito mais fácil e precisa, proporcionando uma adaptação inigualável dos óculos e deixando o usuário muito mais satisfeito”, garante o técnico.

ÓTICAS VISÃO EXPRESS