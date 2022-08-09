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Fotofobia: lentes inteligentes trazem conforto a quem tem aversão à luz

Pessoas com sensibilidade à luz podem recorrer aos óculos cujas lentes clareiam ou escurecem, de acordo com a claridade. Nas Óticas Visão Express, você encontra lentes com essa tecnologia e uma variedade de armações
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

09 ago 2022 às 12:00

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 12:00

Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
A sensibilidade à luz, natural ou artificial, pode se manifestar com ardência e vermelhidão nos olhos Crédito: Shutterstock
Dias daqueles bem ensolarados nem sempre são motivo de alegria. É que algumas pessoas têm aversão à luz, a chamada fotofobia. Por isso, não suportam abrir os olhos sob a claridade.
Essa sensibilidade à luz, natural ou artificial, pode se manifestar com ardência e vermelhidão nos olhos, como explica a oftalmologista Valerya Schiffler. "Em casos mais severos, a pessoa pode ter dores de cabeça constantes e embaçamento e dificuldade visual", cita.
De acordo com a médica, essa condição pode ser temporária, se a causa for uma alergia, uma sinusite, por exemplo, pois essas doenças também afetam a superfície ocular. "Mas se a causa da fotofobia for uma sensibilidade exacerbada pelos fotorreceptores da retina, sempre que houver exposição à luz a pessoa sentirá o desconforto."
De acordo com a oftalmologista Valerya Schiffler, a sensibilidade à luz, natural ou artificial, pode se manifestar com ardência e vermelhidão nos olhos
De acordo com a oftalmologista Valerya Schiffler, a sensibilidade à luz, natural ou artificial, pode se manifestar com ardência e vermelhidão nos olhos Crédito: Óticas Visão Express/Divulgação
Ainda segundo ela, também há casos de fotofobia como consequência de um descolamento de retina. "Essa é uma situação grave que deve ser identificada rapidamente para melhor sucesso do tratamento", destaca.

CIRURGIA

Há casos, como em doenças da retina ou da córnea, em que só a cirurgia resolve. Mas, em geral, afirma Valerya, o tratamento para a sensibilidade à luz é clínico mesmo.
E, na maioria das situações, as chamadas lentes fotossensíveis são excelentes aliadas para o tratamento. "O mercado hoje dispõe de lentes muito específicas e com tecnologia de ponta", diz a especialista.

AS LENTES

As lentes fotossensíveis são aquelas que, em contato com a luz, apresentam mudança de cor, escurecendo em ambientes claros e clareando novamente em ambientes sem exposição direta à luz.
"São lentes ótimas, que protegem, principalmente, contra raios ultravioleta, os responsáveis por várias doenças oculares degenerativas", explica a médica.
Existem também as lentes com filtro para luz azul-violeta, emitida pelos aparelhos eletrônicos, com indicação para aliviar esses sintomas. "Algumas lentes já trazem as duas proteções associadas", observa Valerya.
É o caso das lentes fotossensíveis Sensity 2 da marca japonesa HOYA. Vale citar, como outra vantagem, o fator econômico. Isso porque pessoas que usam óculos de grau ganham uma nova possibilidade, de
dois óculos em um, uma vez que seu óculos de grau também vai se adaptar a dias ensolarados, ganhando tonalidades mais escuras que podem ter diferentes colorações.

E OS ÓCULOS DE SOL?

Sensity
Sensity Crédito: Óticas Visão Express/Divulgação
E se engana quem pensa que basta usar óculos de sol para sair na rua. Há uma diferença importante em relação às lentes especiais. "Ambas, tanto a do óculos de sol comum quanto a lente fotossensível, vão proteger os olhos contra os raios ultravioletas, origem de várias doenças oculares. Porém, os óculos de sol são constantemente escuros, enquanto as lentes fotossensíveis variam de acordo com a luz do ambiente", pontua a oftalmologista.
As lentes com a tecnologia de escurecimento a radiação UV, conhecidas como fotossensíveis, são uma maravilha tecnológica. “Isso porque é possível fazer para o cliente óculos inteligentes para o controle de luz, adaptando-se automaticamente às condições de luminosidade, escurecendo em ambientes externos e voltando a ficar transparentes de ambientes com menor claridade”, destaca o técnico ótico Leonardo Grubba.
Nas óticas Visão Express, a melhor tecnologia em relação às lentes fotossensíveis é a Sensity 2 da HOYA, que pode ser utilizada na maioria de opções de lentes da marca.

ÓTICAS VISÃO EXPRESS

Unidades

São 8 lojas, localizadas em: Shoppings Vila Velha e Praia da Costa, em Vila Velha; Shopping Vitória, na Capital; Avenida Central (3 lojas), em Laranjeiras, e Shoppings Mestre Álvaro e Mont Serrat, na Serra.

Mais informações e compras on-line

Telefone

(27) 99650-8200

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