Entenda como lentes e colírio freiam o avanço da miopia em crianças

Especialistas afirmam que é possível identificar quando a criança não está enxergando tão bem e começar a tratar cedo Crédito: Shutterstock

As crianças nascidas no meio digital enfrentam cada vez mais problemas de vista iguais aos dos adultos. Estudos mostram que a miopia foi a doença que mais afetou a saúde dos pequenos nos dois últimos anos. Hábitos nocivos, como maior tempo na frente das telas, foram agravados na pandemia de Covid-19, por causa do fechamento das escolas e do confinamento.

Como lidar com essa nova realidade? Como identificar os sinais de que a visão da criança está piorando? É possível frear esse avanço dos problemas de vista?

Felizmente, a ciência tem boas respostas para essa nova condição. Especialistas afirmam que é possível identificar quando a criança não está enxergando tão bem e começar a tratar cedo, evitando a progressão da miopia. Lentes inteligentes e até colírios vêm apresentando ótimos resultados no controle do distúrbio.

SINTOMAS

A oftalmologista Claudia Maestri explica que, embora a maioria dos problemas oculares seja silenciosa, sinais como fotofobia, lacrimejamento, blefaroespasmo – que é o ato de apertar as pálpebras na claridade – e alteração comportamental na escola são alguns sinais sugestivos de problemas nos olhos.

Não é preciso esperar pelos sinais para buscar uma avaliação médica. Crianças, mesmo as bem pequenas, devem visitar um especialista. "A primeira consulta com oftalmologista deve ser feita da primeira à quarta semana após o nascimento nas crianças a termo, aquelas que nasceram com 39 a 41 semanas", observa Claudia.

A oftalmologista Claudia Maestri destaca que crianças, mesmo as bem pequenas, devem visitar um especialista para verificar a saúde dos olhos Crédito: Óticas Visão Express/Divulgação

MAIS CASOS

Reflexo dos tempos atuais, o excesso de telas e pouco contato com a natureza têm uma relação direta com o aumento nos casos de miopia e outras doenças oculares em crianças, segundo ela.

"A estimativa pela Organização Mundial de Saúde é que em 2050 haverá no mundo o dobro de pacientes com miopia que atualmente. Há relação com fatores como uso indiscriminado principalmente dos eletrônicos portáteis e falta dos passeios ao ar livre, diminuindo, assim, a exposição ao sol e, consequentemente, a vitamina D. Esses dois últimos têm sido bastante estudados por seu papel na desaceleração da miopia", pontua a médica.

O primeiro passo para reverter essa tendência é regular o uso dos dispositivos digitais. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que o contato com telas seja zero antes dos dois anos de idade. De 2 a 5 anos, o limite para a SBP é de uma hora por dia, sempre sob supervisão. Isso aumenta para até duas horas dos 6 aos 10.

TRATAMENTO

Quando o problema está instalado, é possível, com ajuda da medicina, evitar que ele continue progredindo. Nos últimos anos, houve um avanço enorme nessa área de saúde ocular, com novidades que já fazem parte da rotina dos consultórios oftalmológicos.

Uma das opções é o colírio de atropina, um medicamento com eficácia comprovada para retardar o aumento da miopia. Segundo os estudos, uma gota diária basta para uma significativa redução de 50% da taxa anual de progressão do distúrbio.

"Já fazemos uso, no Brasil, do colírio atropina como desacelerador da miopia há pelo menos seis anos. Não há contraindicação. O critério é a criança ter mais de 5 anos de idade, ser saudável e nas miopias axiais, com aumento do globo ocular", destaca a oftalmologista.

Além do colírio, há no mercado lentes corretivas com uma tecnologia inovadora de desfocagem periférica. Funciona como uma lente comum, monofocal, mas com a função de corrigir o defeito visual em toda a sua superfície, e uma área de tratamento em forma de anel para retardar a progressão da miopia. O foco alternado e a área de desfocagem proporcionam uma visão clara e tratam a miopia simultaneamente.

É o caso das lentes Miyosmart da fabricante japonesa HOYA que tiveram resultado comprovado de desaceleração de 60% na progressão da miopia infantil. "Já estamos prescrevendo também nos consultórios. É indicada para crianças acima de 8 anos de idade", afirma Claudia Maestri.

O técnico ótico Leonardo Grubba explica que as lentes japonesas Miyosmart trazem uma inovação premiada que representa um avanço significativo no tratamento da miopia, enquanto as lentes convencionais apenas corrigem a dioptria (grau).

“Estudos mostram que, com a utilização da tecnologia empregada nas lentes Miyosmart, além de se corrigir a miopia, existe um benefício de até 60% de desaceleração da doença e de até 21,5% de não progressão do problema em crianças em tratamento”, ressalta Grubba, das Óticas Visão Express, única credenciada no Espírito Santo como ponto de revenda Premium de uma das melhores fabricantes de lentes oftalmológicas do mundo, a japonesa HOYA.

CREDENCIADA

Todas as oito lojas das Óticas Visão Express estão aptas e treinadas para oferecer o que há de melhor nos lançamentos tecnológicos como as lentes MIyosmart e as lentes HOYALUX ID, que exigem equipamentos específicos para tomada de medidas e parâmetros individuais de cada usuário.

Grubba observa que a recomendação do uso das lentes de controle de miopia Miyosmart cabe exclusivamente ao médico oftalmologista. "Na ótica, apenas aviamos os óculos de acordo com a recomendação médica. Lembrando que nas lentes com essa tecnologia é necessário a escolha de armações mais adequadas para que o tratamento surta o efeito esperado", destaca o técnico ótico Leonardo Grubba.

Para saber mais sobre as lentes inteligentes na correção da miopia, procure uma unidade das Óticas Visão Express na Grande Vitória.

ÓTICAS VISÃO EXPRESS