Óculos inteligentes barram luz perigosa emitida pelo celular

A chamada luz azul-violeta, emitida pelos aparelhos eletrônicos, pode prejudicar seriamente os olhos Crédito: Shutterstock

Se você, como a maioria das pessoas, usa celular, tablet, notebook e computador, está se expondo, sem nem perceber, a um tipo de radiação bem perigosa para a saúde. A chamada luz azul-violeta pode prejudicar seriamente os olhos, inclusive.

Ardência, cansaço, dor de cabeça, visão turva são alguns dos efeitos dessa luz sobre os olhos. O excesso de exposição pode causar problemas mais graves, como lesões que levam à cegueira.

Estima-se que as pessoas, em todo o mundo, passem uma média de 8 a 10 horas por dia olhando para telas digitais. O jeito é buscar soluções para minimizar esse efeito negativo sobre a vista. Como fazer isso? Uma forma é usar lentes inteligentes, capazes de neutralizar a luz dos dispositivos digitais, como explica o oftalmologista Arthur Mesquita.

"Há lentes com um filtro que funciona como um 'escudo' protetor para os olhos, especialmente para quem trabalha em escritórios fechados. A lente com filtro de luz azul criará essa barreira, impedindo que os olhos sofram com a luz azul-violeta e evitando uma toxicidade que pode até gerar doenças como a doença macular, na retina", explica o especialista.

De acordo com o oftalmologista Arthur Mesquita, lentes inteligentes são capazes de neutralizar a luz dos dispositivos digitais Crédito: Óticas Visão Express/Divulgação

Os óculos com filtro de luz azul podem ser feitos até para pessoas que não têm problemas de visão, como miopia, astigmatismo, hipermetropia. Oftalmologistas têm receitado cada vez mais esse tipo de recurso para ser usado como "óculos de descanso" ou "óculos de leitura".

Essas lentes especiais trazem também vantagens, sobretudo, para crianças. "A principal indicação desses óculos de zero grau é para quando elas usarem celular, tablet e televisão. Isso pode evitar distúrbios do sono comportamentais e doenças retinianas", orienta Arthur Mesquita.

Ele lembra que o uso desses dispositivos deve ser controlado nos pequenos: "De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatra, crianças de 0 a 3 anos não devem ficar diante de telas. Dos 3 aos 5 anos de idade, pode usar, no máximo, uma hora por dia. E a partir dos 5 anos, até 2 horas por dia."

BENEFÍCIOS

Além disso, destaca o médico, ao usar uma lente desse tipo, crianças e adultos sentem mais conforto para enxergar, inclusive durante o dia, sob a luz natural. "E, somado a isso, pode incluir na lente benefícios como o antirreflexo", sugere.

Além disso, de acordo com o oftalmologista, também dá para mudar o modo de iluminação do aparelho celular para reduzir a luz azul emitida, que atrapalha tanto o sono também. "É só colocar no modo 'luz noturna', que já será possível obter um conforto maior", recomenda ele.

OPÇÕES

Hoya Blue Control: lente é uma das opções disponíveis na Óticas Visão Express Crédito: Óticas Visão Express/Divulgação

Há no mercado opções como as lentes da marca Hoya, como a Blue Control, desenvolvida para bloquear a luz azul violeta dos eletrônicos, minimizando o brilho e melhorando o contraste para enxergar.

E há ainda as lentes SYNC III, projetadas especificamente para aliviar o cansaço visual dos olhos, sendo ideais para pessoas com idades entre 13 e 45 anos que passam duas ou mais horas por dia com foco em telas digitais. Também são eficazes para pessoas que passam muito tempo focadas em tarefas de perto.

Um estudo recente apontou que o uso dessas lentes reduziu em 84% a tensão ocular causada pelas telas.

“Essas lentes de óculos são ideais para home office e qualquer outra atividade em que a pessoa fica muito tempo olhando para telas. Elas possuem propriedades antirreflexo, antirrisco, liporrepelente, hidrorrepelente e antiestático, além de serem asseguradas com três anos de garantia pela Hoya”, destaca o técnico ótico Leonardo Grubba.

É importante ressaltar que as lentes Blue Control estão disponíveis como tratamento adicional em todos os tipos de lentes da fabricante Hoya, marca comercializada pelas óticas Visão Express.

Procure uma das oito lojas que estão espalhadas na Grande Vitória e saiba mais sobre os benefícios dessa tecnologia.

CONFIRA ABAIXO OS PRINCIPAIS EFEITOS NEGATIVOS DA LUZ AZUL VIOLETA

Dores de cabeça

Olhos ressecados

Olhos sensíveis à luz

Sensação de olhos pesados

Olhos cansados

Olhos irritados

Visão mais fraca à noite

Diminuição de foco e concentração

Lesões na córnea

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