Três corridas vão alterar o trânsito em Vitória neste fim de semana

Provas acontecem sábado (22) e domingo (23) com bloqueios, desvios e ciclofaixas suspensas; veja as alterações

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:08

Avenida Dante michelini, em Vitória
Avenida Dante Michelini fará parte de um dos trajetos dos corredores no domingo (23) Crédito: Ricardo Medeiros

Três provas de rua vão alterar o trânsito de Vitória neste fim de semana. No sábado (22) e domingo (23), corredores participam da Corrida das Luzes, do Circuito Sesc pelo Diabetes e da Corrida da Cidadania. Para garantir segurança e fluidez no tráfego, ocorrerão alterações temporárias no trânsito da capital.

Corrida das Luzes

  • Com largada às 20h de sábado (22), na praça Duque de Caxias, os corredores seguirão o trajeto pela Terceira Ponte, passando pela rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio, retornando pela rua Tenente Mário Francisco Brito (rua do Corpo de Bombeiros) e por baixo da Terceira Ponte, acessando a Rua Desembargador Homero Mafra;
  • A avenida Capitão João Brandão será interditada logo após a largada. A chegada será na praça João Crisóstomo Belesa, em frente ao Tribunal de Justiça.

Circuito Sesc pelo Diabetes

  • Com largada às 6h30 de domingo (23), a prova terá 7 km entre a avenida Dante Michelini e a Norte Sul. Será implantada uma faixa reversível para permitir o fluxo de quem segue sentido Camburi. A ciclofaixa ficará suspensa durante o evento.

Corrida da Cidadania

  • Também no domingo (23), às 6h30, a largada acontece em frente ao Shopping Vitória. A prova conta com duas opções de trajeto: 5km e 10km. O percurso segue pela avenida Américo Buaiz até o McDonald's (primeiro retorno) e depois até a rua Clóvis Machado (segundo retorno). A via em frente ao shopping (sentido Camburi) será interditada a partir das 4h para montagem do pórtico de largada. A ciclofaixa ficará suspensa e as demais interdições serão parciais, com liberação conforme avanço dos atletas;
  • O acesso à Ilha do Boi será pela rua Marília Rezende Scarton Coutinho, e a saída, pela rua José Miranda Machado.

