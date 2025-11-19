Três corridas vão alterar o trânsito em Vitória neste fim de semana

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:08
Três provas de rua vão alterar o trânsito de Vitória neste fim de semana. No sábado (22) e domingo (23), corredores participam da Corrida das Luzes, do Circuito Sesc pelo Diabetes e da Corrida da Cidadania. Para garantir segurança e fluidez no tráfego, ocorrerão alterações temporárias no trânsito da capital.
Corrida das Luzes
Circuito Sesc pelo Diabetes
Corrida da Cidadania
