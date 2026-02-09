Home
>
Central de Trânsito
>
Sequência de acidentes deixa um morto e dois feridos em Guarapari

Sequência de acidentes deixa um morto e dois feridos em Guarapari

Casos aconteceram na madrugada desta segunda-feira (9), na altura do km 330

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:57

Um pedestre foi atropelado e um acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas gravemente feridas na madrugada desta segunda-feira, no km 330 da BR 101, em Guarapari.

Um pedestre morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (9) no km 330 da BR 101, em Guarapari. O acidente aconteceu por volta das 3h40 e em seguida envolveu outros dois veículos, deixando duas pessoas gravemente feridas.

Recomendado para você

Homem seguia sentido Lajinha quando invadiu a contramão e bateu no barranco, o que causou o tombamento do veículo

Motorista morre após colidir com barranco na zona rural de Pancas

Casos aconteceram na madrugada desta segunda-feira (9), na altura do km 330

Sequência de acidentes deixa um morto e dois feridos em Guarapari

Domingos dos Santos, de 63 anos, havia saído de casa para trabalhar quando foi atingido, no último sábado (7)

Vídeo mostra atropelamento que terminou em morte na BR 101 em Linhares

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Volvo atropelou o pedestre que estava na rodovia. Após o ocorrido, o motorista se apresentou na Unidade Operacional da PRF de Guarapari. Não há informações se ele tentou socorrer a vítima ou se sinalizou a via após o ocorrido. 

Segundo a PRF, ao perceber a vítima caída na pista e tentar evitar um novo atropelamento, o condutor de um Volkswagen Gol freou bruscamente. Na sequência, um Toyota Corolla colidiu na traseira do veículo. Com o impacto, os carros saíram da pista e o Corolla acabou capotando.

Os motoristas dos três veículos não se feriram gravemente. No entanto, dois passageiros que estavam no Toyota Corolla sofreram ferimentos graves.

Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre os procedimentos adotados em relação ao motorista que atropelou o pedestre e, quando houver retorno, o texto será atualizado. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais