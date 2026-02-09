Na BR 101

Sequência de acidentes deixa um morto e dois feridos em Guarapari

Casos aconteceram na madrugada desta segunda-feira (9), na altura do km 330

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:57

Um pedestre morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (9) no km 330 da BR 101, em Guarapari. O acidente aconteceu por volta das 3h40 e em seguida envolveu outros dois veículos, deixando duas pessoas gravemente feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Volvo atropelou o pedestre que estava na rodovia. Após o ocorrido, o motorista se apresentou na Unidade Operacional da PRF de Guarapari. Não há informações se ele tentou socorrer a vítima ou se sinalizou a via após o ocorrido.

Segundo a PRF, ao perceber a vítima caída na pista e tentar evitar um novo atropelamento, o condutor de um Volkswagen Gol freou bruscamente. Na sequência, um Toyota Corolla colidiu na traseira do veículo. Com o impacto, os carros saíram da pista e o Corolla acabou capotando.

Os motoristas dos três veículos não se feriram gravemente. No entanto, dois passageiros que estavam no Toyota Corolla sofreram ferimentos graves.

A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre os procedimentos adotados em relação ao motorista que atropelou o pedestre e, quando houver retorno, o texto será atualizado.

