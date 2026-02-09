Carreta se enrosca em fios e complica o trânsito em Vila Velha
Publicado em 09/02/2026 às 18h01
Uma carreta ficou enroscada em fios na região da Glória, em Vila Velha, e acabou atrapalhando a circulação de ciclistas e pedestres na tarde desta segunda-feira (9).
Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias que levaram o veículo a ficar preso nos fios. Também não foi informado se houve danos à rede elétrica.
A reportagem procurou a Guarda Municipal de Vila Velha e a concessionária de energia EDP para saber se houve acionamento das equipes, se existe risco no local e quais providências serão adotadas. Quando houver retorno, o texto será atualizado.