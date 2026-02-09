Motorista morre após colidir com barranco na zona rural de Pancas

Um motorista de 58 anos, cujo nome não foi informado, morreu após o carro que dirigia colidir com um barranco na Rodovia Rodolfo Reinz, a ES 434, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (8). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima seguia no sentido Lajinha quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a contramão e bateu no barranco, o que causou o tombamento do veículo.