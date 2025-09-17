Tragédia e reivindicação

Queixas e promessa de passarela na BR 101 em Viana após morte de aluno do Ifes

Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu atropelado ao tentar atravessar a rodovia; moradores e o Ifes Viana, onde o jovem estudava, dizem que risco é antigo e cobram solução

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:34

Lucas Pancini Machado (em destaque) morreu atropelado na noite desta terça-feira Crédito: Daniel Marçal

Após o estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morrer atropelado na noite de terça-feira (16) ao atravessar no km 301,2 da BR 101, em Universal, Viana, aumentou a preocupação de moradores do bairro em relação à travessia no trecho. Eles relatam dificuldades para cruzar a rodovia e cobram medidas que garantam segurança aos pedestres. A Ecovias Capixaba, responsável pela via, informou que prevê a construção de uma passarela na região e que o ponto será priorizado.

Moradores de Universal dizem que a faixa de pedestres mais próxima fica a cerca de 300 metros da entrada do bairro, o que obriga pedestres a esperarem longos períodos para atravessar a rodovia. “Já foram registrados muitos acidentes. Os estudantes do Ifes sempre atravessam, e é perigoso”, disse Ivani em entrevista à TV Gazeta.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local e constatou que, no meio da mureta que divide as pistas da BR 101, existe uma pequena abertura por onde algumas pessoas passam e se arriscam para atravessar a rodovia. Não foi observada nenhuma faixa de pedestres, semáforo ou outro tipo de sinalização que possibilite uma travessia segura.

O líder comunitário do bairro Universal, Gedeon Franco, relatou à reportagem que a reivindicação por uma passarela no trecho é antiga. “Essa passarela está sendo ‘empurrada’ há mais de 15 anos. Já perdemos muitas pessoas que trabalham na região e são atropeladas ao atravessar. Queremos uma providência. Com essa nova concessão da Ecovias Capixaba, pedimos essa medida”, disse.

Gedeon destacou que muitas pessoas optam por atravessar no trecho onde aconteceu o acidente porque é perto do ponto de ônibus. Ele reforçou que uma passarela resolveria o problema dos pedestres na região. Segundo o líder comunitário, a comunidade chegou a organizar um abaixo-assinado, entregue à concessionária.

“A Ecovias Capixaba falou que não havia previsão de passarela no antigo contrato. Com o novo contrato, há a passarela, mas não se sabe quando. Já que não há previsão, que instalem dois redutores de velocidade e uma faixa de pedestres para ajudar os moradores”, afirmou.

O líder comunitário do bairro Universal, Gedeon Franco (destaque), explicou sobre a dificuldade para atravessar trecho onde aluno morreu Crédito: Oliveira Alves

O que diz a Ecovias Capixaba

A concessionária lamentou profundamente o ocorrido. Em nota enviada à reportagem, a Ecovias Capixaba explicou que, com o novo contrato de concessão da BR 101 ES/BA, há previsão de construção de uma passarela na região e o ponto onde ocorreu o atropelamento será priorizado.

"Estudos continuam sendo realizados para promover melhorias constantes na rodovia. O tema será avaliado no Programa de Redução de Acidentes (PRA) da concessionária, uma frente de trabalho multidisciplinar que tem como objetivo analisar a rodovia e promover ações capazes de reduzir os índices de sinistros", disse a empresa.

De acordo com a Ecovias Capixaba, atualmente existe uma faixa de pedestres com semáforo e botoeira no local, no km 301, a cerca de 50 metros do Ifes e a 200 metros do trecho onde ocorreu o atropelamento. A orientação da concessionária é que os pedestres utilizem o recurso para garantir mais segurança na travessia na rodovia.

Polícia investiga atropelamento e morte do estudante

Lucas Pancini Machado, de 16 anos, aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), morreu atropelado ao tentar atravessar a BR 101, na entrada do bairro Universal. Ele seguia para casa, em Nova Bethânia, após sair da instituição – onde cursava o 2º ano de Logística. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo que atropelou o jovem seria um Troller amarelo, que seguia sentido Vitória e arremessou a vítima cerca de 40 metros. O condutor não parou para prestar socorro.

O corpo de Lucas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e nenhum suspeito foi preso. A corporação não destacou se o motorista que atropelou o estudante foi identificado, disse apenas que "detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".

Ajude a Polícia Civil A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Luto de 3 dias e aulas suspensas no Ifes Viana

O Ifes Viana lamentou a morte do estudante e disse prestar apoio aos familiares. A instituição decretou luto de três dias e suspendeu as aulas na unidade até sexta-feira (19) em homenagem a Lucas. Segundo o instituto, as cobranças por uma passarela que garanta a travessia de estudantes no trecho ocorrem há cerca de 10 anos. Veja abaixo a nota na íntegra:

Ifes Viana | Nota na íntegra "Com grande pesar, o Instituto Federal do Espírito Santo, por meio do Campus Viana, recebeu a notícia do falecimento do estudante Lucas Pancini. As aulas no campus estão suspensas até sexta-feira (19). A equipe do campus tem prestado todo o apoio aos familiares do estudante.

Quanto à travessia da rodovia, ao longo de seus 10 anos de existência, o Campus Viana já fez diversas solicitações às instâncias competentes, participou de reuniões e encontros com as lideranças locais no intuito de reivindicar mais segurança para circulação da comunidade acadêmica na região. Foram feitos também pedidos para reforço nas linhas de ônibus que circulam dentro do bairro para que haja mais opções e os estudantes não precisem circular pela rodovia.

O Ifes reforçará as negociações para que sejam instalados radares, passarelas ou outros dispositivos que aumentem a segurança na região de forma urgente.

O Ifes e o Campus Viana lamentam profundamente o falecimento do aluno e se solidarizam com a família e amigos do Lucas neste momento de dor, colocando-se à disposição para oferecer o apoio necessário."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta