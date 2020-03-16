Protestos interditam dois trechos da BR 101 e causam trânsito na Serra

Motorista registra manifestação que começou no início da noite desta segunda-feira (16), na BR 101, na Serra. Crédito: Internauta

A BR 101 tem dois pontos de bloqueio no início da noite desta segunda-feira (16), ambos na Serra. Na altura do bairro José de Anchieta, a via está bloqueada nos dois sentidos, desde às 18 horas, em função de uma manifestação.

As informações foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A motivação do protesto ainda é desconhecida pelos policiais.