Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Protestos interditam dois trechos da BR 101 e causam trânsito na Serra

As informações foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ainda não tem informações sobre a motivação dos protestos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 19:06

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:06

Motorista registra manifestação que começou no início da noite desta segunda-feira (16), na BR 101, na Serra. Crédito: Internauta
A BR 101 tem dois pontos de bloqueio no início da noite desta segunda-feira (16), ambos na Serra. Na altura do bairro José de Anchieta, a via está bloqueada nos dois sentidos, desde às 18 horas, em função de uma manifestação. 
As informações foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A motivação do protesto ainda é desconhecida pelos policiais. 
Ainda de acordo com o órgão, uma segunda manifestação também acontece na mesma rodovia, nas proximidades do Pavilhão de Carapina, também na Serra, o que gera um intenso congestionamento no local. 

Veja Também

CNH Social: sete mil vagas abertas no ES

Vídeo mostra momento em que carro capota na Praia da Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados