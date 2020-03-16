Vídeo mostra momento em que carro capota na Praia da Costa

De acordo com informações da Guarda Municipal da cidade, o veículo Fiat Idea esbarrou na lateral de um Nissan Marcha. Em seguida, o Nissan colidiu com o canteiro e capotou em uma esquina que fica entre a Avenida Hugo Musso e a Champagnat. A motorista do Nissan foi socorrida para um hospital particular do município. Já o condutor do Ideia, segundo a Guarda, se evadiu do local.