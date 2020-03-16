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Vila Velha

Vídeo mostra momento em que carro capota na Praia da Costa

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, uma pessoa ficou ferida no acidente

Publicado em 16 de Março de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 09:59
Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 7h30,  na Praia da Costa, em Vila Velha. As câmeras de videomonitoramento da prefeitura do município flagraram o momento exato do acidente que envolveu dois carros e deixou uma mulher de 22 anos ferida levemente. 
De acordo com informações da Guarda Municipal da cidade, o veículo Fiat Idea esbarrou na lateral de um Nissan Marcha. Em seguida, o Nissan colidiu com o canteiro e capotou em uma esquina que fica entre a Avenida Hugo Musso e a Champagnat. A motorista do Nissan foi socorrida para um hospital particular do município. Já o condutor do Ideia, segundo a Guarda, se evadiu do local. 
Carro capota na Praia da Costa Crédito: Internauta

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