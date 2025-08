Passageira morreu

Polícia pede prisão de motorista envolvido em acidente com morte em Colatina

Segundo investigadores, Eduardo de Sousa Caetano, de 39 anos, fugiu do local. Ele participou de festa onde teria bebido, e depois dirigido em lata velocidade antes do acidente, diz polícia

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 18:34

Adriana de Souza era passageira em um carro que bateu em um poste e invadiu um supermercado Crédito: Montagem A Gazeta

Imagens de câmeras de videomonitoramento divulgadas pela polícia mostram o carro em alta velocidade pelas ruas de Colatina antes do acidente fatal [assista abaixo]. Segundo a investigação da Polícia Civil, o suspeito havia participado de uma festa, onde teria consumido bebida alcoólica antes da colisão.>

"Com base nas peças produzidas fica evidente que o acusado com sua conduta assumiu a possibilidade de matar a vítima, dirigindo da forma em que foi flagrado e sob a influência de álcool, sendo que sua conduta configura dolo eventual, pois talvez não quisesse provocar um resultado específico, mas assumiu que o fato pudesse acontecer e concordou com sua possível ocorrência", diz o delegado Hedson Feliz, no pedido de prisão do suspeito feito à Justiça. >

Como aconteceu o acidente

A PM disse que uma testemunha relatou ter visto o acidente e afirmou que viu o motorista sair do local em direção ao Centro de Colatina. Segundo a Polícia Militar, profissionais do Corpo de Bombeiros foram acionados e resgataram a mulher ferida, que ficou presa às ferragens do veículo. >

>

Adriana chegou a ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no Centro do município, com uma lesão séria na perna esquerda e também um corte profundo na proximidade do olho. Ela estava bastante desorientada durante o socorro, segundo a PM. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o veículo invade o estabelecimento, assista:>

Consta em boletim de ocorrência da PM que, devido ao estado em que ficou o poste, bastante danificado, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, Luz e Força Santa Maria, foi acionada. >

E como o acesso ao supermercado ficou liberado por conta dos danos à porta do estabelecimento com o impacto do acidente, um funcionário de uma empresa de segurança foi ao local fazer a vigilância.>

Em nota, o Supermercado Locatelli informou que ainda contabiliza os prejuízos causados pelo acidente. "O impacto causou a quebra de vidros, prateleiras, perda de mercadorias e outros prejuízos. Apesar dos danos materiais, a loja segue funcionando normalmente", disse em trecho (confira a nota abaixo). >

Comunicado do Supermercado Locatelli sobre o incidente Crédito: Divulgação / Supermercado Locatelli

A Polícia Militar acrescentou que o veículo foi encaminhado a um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).>

