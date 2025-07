Motorista fugiu

Morre mulher que estava em carro alugado envolvido em acidente em Colatina

Adriana de Souza era passageira do carro que atingiu um poste e invadiu um supermercado na madrugada desta segunda (21). O motorista do Ford Ka Sedan branco fugiu

Publicado em 21 de julho de 2025 às 18:38

Adriana de Souza era passageira em um carro que bateu em um poste e invadiu um supermercado Crédito: Montagem A Gazeta

Morreu no início da tarde desta segunda-feira (21) Adriana de Souza, passageira de um Ford Ka Sedan branco que bateu em um poste e, em seguida, invadiu um supermercado no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 2h da madrugada do mesmo dia. >

A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por fontes da Polícia Científica, que detalharam que o corpo da vítima deu entrada na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina por volta de 14h30. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo, que era alugado, fugiu do local e deixou Adriana ferida dentro do carro. O homem, de 29 anos, foi identificado pela corporação porque o contrato de locação estava dentro do automóvel.>

A PM disse que uma testemunha relatou ter visto o acidente e afirmou que viu o motorista sair do local em direção ao Centro de Colatina. Segundo a Polícia Militar, profissionais do Corpo de Bombeiros foram acionados e resgataram a mulher ferida, que ficou presa às ferragens do veículo. >

Adriana chegou a ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no Centro do município, com uma lesão séria na perna esquerda e também um corte profundo na proximidade do olho. Ela estava bastante desorientada durante o socorro, segundo a PM. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o veículo invade o estabelecimento, assista:>

Consta em boletim de ocorrência da PM que, devido ao estado em que ficou o poste, bastante danificado, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, Luz e Força Santa Maria, foi acionada. >

E como o acesso ao supermercado ficou liberado por conta dos danos à porta do estabelecimento com o impacto do acidente, um funcionário de uma empresa de segurança foi ao local fazer a vigilância.>

Em nota, o Supermercado Locatelli informou que ainda contabiliza os prejuízos causados pelo acidente. "O impacto causou a quebra de vidros, prateleiras, perda de mercadorias e outros prejuízos. Apesar dos danos materiais, a loja segue funcionando normalmente", disse em trecho (confira a nota abaixo). >

Comunicado do Supermercado Locatelli sobre o incidente Crédito: Divulgação / Supermercado Locatelli

A Polícia Militar acrescentou que o veículo foi encaminhado a um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).>

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Colatina. "Não há detalhes que possam ser divulgados no momento", disse. A corporação pediu que qualquer informação sobre o caso pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, com anonimato garantido.>

