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Trânsito

Operação de resgate fecha totalmente a Terceira Ponte

Equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local para atender a ocorrência. Os dois sentidos da Terceira Ponte foram liberados às 22h10 e as equipes de resgate concluíram a operação com sucesso

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 22:07
Trânsito bloqueado na Terceira Ponte Crédito: Patrícia Vallim
Uma operação de resgate fechou a Terceira Ponte na noite desta sexta-feira (28). De acordo com informações da assessoria da Rodosol, os dois sentidos foram fechados por volta das 21h20 para atendimento da ocorrência por conta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 
O fechamento total das vias faz parte de um novo protocolo de atendimento à operações de resgate. Os motoristas que estão em cima da ponte devem retornar pelos chamados 'gates', aberturas do canteiro central, para Vitória ou Vila Velha. 
O procedimento visa facilitar o trabalho das equipes de resgate e impedir que os motoristas fiquem presos em cima ponte durante o atendimento à ocorrência.  
Os dois sentidos da Terceira Ponte foram liberados às 22h10 e as equipes de resgate concluíram a operação com sucesso.

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