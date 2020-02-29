Operação de resgate fecha totalmente a Terceira Ponte

Trânsito bloqueado na Terceira Ponte Crédito: Patrícia Vallim

Uma operação de resgate fechou a Terceira Ponte na noite desta sexta-feira (28). De acordo com informações da assessoria da Rodosol, os dois sentidos foram fechados por volta das 21h20 para atendimento da ocorrência por conta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O fechamento total das vias faz parte de um novo protocolo de atendimento à operações de resgate. Os motoristas que estão em cima da ponte devem retornar pelos chamados 'gates', aberturas do canteiro central, para Vitória ou Vila Velha.

O procedimento visa facilitar o trabalho das equipes de resgate e impedir que os motoristas fiquem presos em cima ponte durante o atendimento à ocorrência.