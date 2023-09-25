Oito acidentes no fim de semana deixam 4 mortos e 4 feridos no ES

O último fim de semana foi marcado por acidentes não somente na Grande Vitória, mas também na Região Serrana e no Norte do Espírito Santo. Oito ocorrências de trânsito foram registradas por A Gazeta, somando quatro pessoas feridas e quatro mortas.
Na madrugada de sábado (23), um motorista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na ES 165, altura de Jatobá, em Conceição do Castelo, Região Serrana do Estado.
Não havia testemunhas, portanto, não há informações sobre a dinâmica. No entanto, o veículo estava com avarias nas partes dianteira e traseira, além do teto amassado, indicando possível capotamento. A vítima foi socorrida com gravidade e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEU), em Vitória.
Durante a manhã houve ocorrências na Terceira Ponte: foram dois acidentes com motocicletas em um intervalo de apenas meia hora. Os dois aconteceram no sentido Norte, em direção a Vitória.
O primeiro ocorreu por volta das 10h50, na descida da ponte, quando uma moto bateu na traseira de um carro. O motociclista precisou de atendimento médico. O segundo acidente aconteceu às 11h24, quando uma moto colidiu com outro veículo. Nesta ocorrência não houve vítimas, mas foi necessário acionar um guincho.
Já na madrugada de domingo (24), um acidente chamou a atenção em Novo México, Vila Velha. Após perder o controle do veículo, um motorista bateu em um poste. O problema é que os fios desse poste foram derrubando outros cinco na Avenida Leila Diniz.
O condutor não se feriu: ele ficou apenas com alguns arranhões na mão, pois pulou antes do carro ser atingido. Pelos menos 11 imóveis da região ficaram sem energia até que os reparos fossem feitos pela EDP.
Por volta das 4h50, um homem de 42 anos morreu após bater contra um poste na Avenida Abdo Saad, entre os bairros Costa Bela e Marbela, na Serra. O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ficar preso às ferragens.
No final da manhã, quatro carros e uma motocicleta se envolveram em um acidente na BR 101, na Serra. Duas pessoas precisaram ser levadas para o hospital. Em imagens que circulam pelas redes sociais, dá para ver um veículo capotado com uma moto embaixo dele (confira abaixo).
Na tarde de domingo, uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus do Transcol na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, em Tabuazeiro, Vitória. O motorista do coletivo se apresentou à Delegacia Regional de Vitória. À Polícia Militar, o homem contou que fazia uma curva quando atingiu a vítima, que estava atravessando a rua.
"Ao perceber os ânimos exaltados dos populares, o motorista deixou o local e seguiu para a delegacia. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool", disse a PM, em nota.
Já na noite de domingo, dois colombianos morreram após colidirem a motocicleta contra uma cerca próximo à Fazenda Boa Fé, na Estrada do Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. José Julian Hernandez Diaz e Andres Santiago Santamaria Vega, que não tiveram idade informada, eram naturais da Colômbia e, segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, eles foram identificados por suas cédulas de identidade.
Os dois estavam na moto no momento do acidente, mas não há informações sobre quem estava guiando o veículo e qual estava na garupa. Conforme a ocorrência da Polícia Militar, condutor e passageiro seguiam no sentido Pontal do Ipiranga para Linhares, quando próximo à Fazenda Boa Fé, em uma curva acentuada à esquerda, o motociclista perdeu o controle, colidindo em uma estaca da cerca da fazenda. Os dois morreram no local.
Apesar de não ter ocorrido no final de semana, outra caso chamou a atenção na noite de sexta-feira (22) e vale ser citado: cinco pessoas ficaram feridas na BR 262, em Domingos Martins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as colisões envolveram quatro veículos; três vítimas foram socorridas em estado grave, e outras duas tiveram ferimentos leves.