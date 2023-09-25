Oito acidentes no fim de semana deixam 4 mortos e 4 feridos no ES

Quantidade de acidentes registrados durante o final de semana chamou a atenção Crédito: Montagem | A Gazeta

Não havia testemunhas, portanto, não há informações sobre a dinâmica. No entanto, o veículo estava com avarias nas partes dianteira e traseira, além do teto amassado, indicando possível capotamento. A vítima foi socorrida com gravidade e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEU), em Vitória

O primeiro ocorreu por volta das 10h50, na descida da ponte, quando uma moto bateu na traseira de um carro. O motociclista precisou de atendimento médico. O segundo acidente aconteceu às 11h24, quando uma moto colidiu com outro veículo. Nesta ocorrência não houve vítimas, mas foi necessário acionar um guincho.

O condutor não se feriu: ele ficou apenas com alguns arranhões na mão, pois pulou antes do carro ser atingido. Pelos menos 11 imóveis da região ficaram sem energia até que os reparos fossem feitos pela EDP.

Motorista morre após bater em poste e ficar preso às ferragens na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Quatro carros e uma motocicleta se envolvem em acidente na BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta

"Ao perceber os ânimos exaltados dos populares, o motorista deixou o local e seguiu para a delegacia. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool", disse a PM, em nota.

Mulher morre atropelada por ônibus do Transcol em Vitória Crédito: Leitor | Gazeta

Os dois estavam na moto no momento do acidente, mas não há informações sobre quem estava guiando o veículo e qual estava na garupa. Conforme a ocorrência da Polícia Militar, condutor e passageiro seguiam no sentido Pontal do Ipiranga para Linhares, quando próximo à Fazenda Boa Fé, em uma curva acentuada à esquerda, o motociclista perdeu o controle, colidindo em uma estaca da cerca da fazenda. Os dois morreram no local.