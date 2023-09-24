Mulher morre atropelada por ônibus do Transcol em Vitória

Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus do Transcol na tarde deste domingo (24), na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a vítima é uma mulher, aparentemente em situação de rua, que ainda não foi identificada.
A Polícia Civil informou que uma ambulância esteve no local e chegou a prestar os primeiros-socorros, mas a vítima morreu antes de chegar ao hospital. O corpo foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e feito o exame cadavérico.
O motorista do ônibus se apresentou à Delegacia Regional de Vitória. À Polícia Militar, o homem, que conduzia um micro-ônibus, contou que fazia uma curva quando atingiu a mulher, que estava atravessando a rua.
"Ao perceber os ânimos exaltados dos populares, o motorista deixou o local e seguiu para a delegacia. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool", diz a PM, em nota.