Obras provocam congestionamento na Avenida Saturnino de Brito em Vitória

O trânsito ficou lento para os motoristas que passavam pela Avenida Saturnino de Brito, em Vitória, durante a tarde desta quarta-feira (18). A longa retenção por toda a extensão da via é gerada por obras de recapeamento do asfalto, no sentido Jardim Camburi.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, para a operação, uma faixa do canto da via foi interditada, no trecho em frente ao posto de gasolina, na Praia do Canto, para a ação das máquinas na pista. Ainda não há previsão para a liberação da via após a obra.
Com a obstrução do local, uma longa retenção se formou por toda a extensão da via.
Por volta das 17h50, motoristas encontravam reflexos de congestionamento que se estendiam desde a Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e Avenida Américo Buaiz, até na Avenida Desembargador Santos Neves e na Avenida Cesar Hilal.