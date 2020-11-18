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Trânsito

Obras provocam congestionamento na Avenida Saturnino de Brito em Vitória

Uma longa retenção se formou por toda a extensão da avenida no final da tarde desta quarta-feira (18), no sentido Jardim Camburi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 17:46

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:46

Obras são registradas na Avenida Saturnino de Brito
Obras são registradas na Avenida Saturnino de Brito Crédito: Ouvinte CBN/ Marcelo
O trânsito ficou lento para os motoristas que passavam pela Avenida Saturnino de Brito, em Vitória, durante a tarde desta quarta-feira (18). A longa retenção por toda a extensão da via é gerada por obras de recapeamento do asfalto, no sentido Jardim Camburi.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, para a operação, uma faixa do canto da via foi interditada, no trecho em frente ao posto de gasolina, na Praia do Canto, para a ação das máquinas na pista. Ainda não há previsão para a liberação da via após a obra. 
Com a obstrução do local, uma longa retenção se formou por toda a extensão da via. 
Por volta das 17h50, motoristas encontravam reflexos de congestionamento que se estendiam desde a Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e Avenida Américo Buaiz, até na Avenida Desembargador Santos Neves e na Avenida Cesar Hilal.
Obras na Saturnino de Brito geram retenção no trânsito Crédito: Ouvinte/ CBN

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