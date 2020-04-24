Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 101 em Guarapari

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto deixou uma pessoa morta, em um trecho da BR 101 no município de Guarapari, nesta sexta-feira (24). A vítima é uma mulher que conduzia a motocicleta. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram de frente no quilômetro 329. Além de equipes da PRF, realizaram o atendimento da ocorrência funcionários da Eco 101, concessionária responsável pela via, e agentes da Perícia Técnica da Polícia Civil. O tráfego não sofreu alterações.
Procurada, a Eco 101 informou, por nota, que "de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, ocorreu, nesta sexta-feira (24), por volta 9h16, uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta, no km 328,7, em Guarapari. Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária (viaturas de inspeção, ambulâncias e guinchos), que atuam no local, além da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IML. A motociclista faleceu no local. O tráfego não sofreu alterações".