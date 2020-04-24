Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 101 em Guarapari

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram de frente no quilômetro 329. Além de equipes da PRF, realizaram o atendimento da ocorrência funcionários da Eco 101, concessionária responsável pela via, e agentes da Perícia Técnica da Polícia Civil. O tráfego não sofreu alterações.

10h00 - BR-101, km 329 - Guarapari/ES - Colisão frontal envolvendo caminhão e motocicleta, com uma vítima fatal. Equipes PRF, ECO 101 e Perícia Técnica PCES em atendimento no local. FLUXO EM BAIXA VELOCIDADE. Solicitamos aos condutores que tenham ATENÇÃO.

Procurada, a Eco 101 informou, por nota, que "de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, ocorreu, nesta sexta-feira (24), por volta 9h16, uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta, no km 328,7, em Guarapari. Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária (viaturas de inspeção, ambulâncias e guinchos), que atuam no local, além da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IML. A motociclista faleceu no local. O tráfego não sofreu alterações".