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Alça que liga a BR 101 à BR 262 em Viana é liberada

O trecho da BR 101 foi liberado nesta sexta-feira (14); a concessionária estima que o restante da obra, que compreende cerca de 15 quilômetros, deve ser concluído ainda este ano

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 19:14
Eco101 libera a alça de acesso à BR-262 em Viana Crédito: Reprodução/Eco101
A Eco101 liberou, nesta sexta-feira (14), mais um trecho da BR 101, agora em Viana. É a alça de acesso à BR 262. Com o fim das obras no quilômetro 305, o trafego dos veículos deverá ser feito pela rodovia e não pelo desvio, como estava acontecendo durante a intervenção. 
O acesso à BR-262, que fica após o posto da Polícia Rodoviária federal (PRF), é utilizado por motoristas que seguem no sentido Viana/Belo Horizonte.
Segundo informações da concessionária que administra a via, o local conta com sinalização e painel de mensagens que orientam os condutores. Com as mudanças, as pistas localizadas embaixo do viaduto serão utilizadas apenas por motoristas que vão no sentido Rio de Janeiro.
Eco101 libera a alça de acesso à BR-262 em Viana Crédito: Reprodução/Eco101
A obra entregue nesta sexta-feira (14) faz parte do plano de duplicação da BR 101. Além do ponto liberado, outros trechos estão sendo duplicados: os quilômetros 321 e 335, em Guarapari e em Cariacica, os quilômetros 293 e 293,8.
Ainda de acordo com a Eco101, a conclusão do restante das obras está prevista para o primeiro semestre de 2020. São 15 quilômetros entre Viana e Guarapari.

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