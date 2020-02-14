Alça que liga a BR 101 à BR 262 em Viana é liberada

A Eco101 liberou, nesta sexta-feira (14), mais um trecho da BR 101, agora em Viana. É a alça de acesso à BR 262. Com o fim das obras no quilômetro 305, o trafego dos veículos deverá ser feito pela rodovia e não pelo desvio, como estava acontecendo durante a intervenção.
O acesso à BR-262, que fica após o posto da Polícia Rodoviária federal (PRF), é utilizado por motoristas que seguem no sentido Viana/Belo Horizonte.
Segundo informações da concessionária que administra a via, o local conta com sinalização e painel de mensagens que orientam os condutores. Com as mudanças, as pistas localizadas embaixo do viaduto serão utilizadas apenas por motoristas que vão no sentido Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a Eco101, a conclusão do restante das obras está prevista para o primeiro semestre de 2020. São 15 quilômetros entre Viana e Guarapari.