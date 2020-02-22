Motoristas enfrentam congestionamento na noite de sábado no Centro de Vitória

O motorista que trafega pelas ruas de Vitória deverá ter muita paciência durante a noite deste sábado (22). A interdição que ocorre na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais (Beira-Mar) para a presença do palco principal dos blocos influencia o fluxo intenso de veículos nas Avenida Alexandre Buaiz, Elias Miguel e Avenida Getúlio Vargas.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, com as interdições e presença dos blocos no Centro de Vitória, as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel passaram a ser alternativa para quem tem que circular pelo local e por isso contam com um longo congestionamento.
Na noite deste sábado, a Rua Marcelino Duarte e a Praça Getúlio Vargas também estão totalmente interditadas, o que causa retenção no fluxo de veículos nas vias próximas ao local. O trânsito nas vias só será liberado às 5 horas de quinta-feira (27).
Quem for seguir no sentido Centro-Camburi deverá passar pelas avenidas Governador Bley, Princesa Isabel e Vitória, acessando a Beira-Mar pela rua Dom Bosco.