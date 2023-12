Motorista morre após carreta com carga de café tombar em Nova Venécia

Acidente aconteceu no início da noite de quarta-feira (20); corpo da vítima ficou preso às ferragens e foi necessário destombar a carreta antes de desencarcerar o motorista

Um caminhoneiro de 39 anos morreu após a carreta que ele dirigia tombar na Rodovia do Café, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no início da noite desta quarta-feira (20), por volta das 18h30. De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi identificado como Diego de Menezes Lima.