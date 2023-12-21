Motorista morre após carreta com carga de café tombar em Nova Venécia

Um caminhoneiro de 39 anos morreu após a carreta que ele dirigia tombar na Rodovia do Café, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no início da noite desta quarta-feira (20), por volta das 18h30. De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi identificado como Diego de Menezes Lima.
O acidente aconteceu onde dá acesso à localidade de Santa Rosa da Cachoeirinha, e ainda não há informações sobre a dinâmica. O veículo transportava sacos de café e seguia sentido São Gabriel da Palha. Após tombar, a carreta ocupou o acostamento da pista contrária.
Quando a PM chegou ao local, já estava presente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou que o motorista estava no interior do veículo, em local de difícil acesso. Diego estava preso às ferragens e foi necessário que dois guinchos destombassem a carreta para o Corpo de Bombeiros fazer o desencarceramento do corpo.
A ocorrência se prolongou durante a madrugada, com o fluxo do trânsito novamente normalizado por volta das 5h desta quinta-feira (21). O corpo de Diego foi recolhido pela perícia da Polícia Civil.