Com enfeites natalinos, pinheiro de 38 metros encanta no Norte do ES

Enfeitar pinheiros no período de Natal é um costume na casa de muitas pessoas. Na residência da família Dalla Bernadina, localizada no Centro de Conceição da Barra , não é diferente. Há mais de 15 anos eles mantêm a tradição de enfeitar a árvore do quintal, de aproximadamente 38 metros de altura, com enfeites natalinos e luzes coloridas que chamam a atenção de moradores e turistas que passam pela região.

Uma das pessoas que ajuda a "dar vida" ao pinheiro de 49 anos na época de Natal é Felipe Machado. Funcionário da residência há cerca de cinco anos, ele contou à reportagem de A Gazeta que os enfeites e as luzes são colocados manualmente.

Com enfeites natalinos, pinheiro de 38 metros encanta em Conceição da Barra Crédito: Leitor A Gazeta

"Um amigo meu sobe a árvore escalando, mas sempre com um cinto de segurança para proteção. Ele sobe uma altura aproximada de 35 metros para garantir que todo o pinheiro fique enfeitado, inclusive a ponta, onde ele coloca a estrela. Eu e outro colega ficamos lá de baixo, enviando as extensões das lâmpadas", explicou.