Com enfeites natalinos, pinheiro de 38 metros encanta no Norte do ES

Enfeitar a árvore na época de Natal é um costume na residência da família Dalla Bernadina; tradição já dura mais de 15 anos

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Enfeitar pinheiros no período de Natal é um costume na casa de muitas pessoas. Na residência da família Dalla Bernadina, localizada no Centro de Conceição da Barra, não é diferente. Há mais de 15 anos eles mantêm a tradição de enfeitar a árvore do quintal, de aproximadamente 38 metros de altura, com enfeites natalinos e luzes coloridas que chamam a atenção de moradores e turistas que passam pela região.

Uma das pessoas que ajuda a "dar vida" ao pinheiro de 49 anos na época de Natal é Felipe Machado. Funcionário da residência há cerca de cinco anos, ele contou à reportagem de A Gazeta que os enfeites e as luzes são colocados manualmente.

Com enfeites natalinos, pinheiro de 38 metros encanta em Conceição da Barra. (Leitor A Gazeta)

"Um amigo meu sobe a árvore escalando, mas sempre com um cinto de segurança para proteção. Ele sobe uma altura aproximada de 35 metros para garantir que todo o pinheiro fique enfeitado, inclusive a ponta, onde ele coloca a estrela. Eu e outro colega ficamos lá de baixo, enviando as extensões das lâmpadas", explicou.

Um vídeo (acima) gravado pelo amigo de Felipe do alto do pinheiro prova que enfeitar um pinheiro de 38 metros é realmente trabalhoso. No entanto, a vista panorâmica da praia central de Conceição da Barra compensa o esforço.

