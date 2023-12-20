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Ceia natalina

Preço dos produtos de Natal varia acima de 100% em supermercados de Vitória

Pesquisa do Procon aponta que pernil e bebidas alcoólicas são os itens com maior variação no valor em estabelecimentos da Capital

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 15:33

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

20 dez 2023 às 15:33
ceia; Natal
Aves e vinhos, muitas vezes usados nas ceias de Natal, apresentam variação de preços nos supermercados de Vitória Crédito: Freepik
Quem ainda não começou a comprar os produtos para a tradicional ceia de Natal precisa se preparar. Para economizar, os consumidores devem pesquisar, pois os itens natalinos mais do que dobram de preço entre um supermercado e outro de Vitória.
É o caso do quilo do pernil, cuja diferença chega a 136,4% na Capital. Em um estabelecimento está custando R$ 15,99 e, em outro, R$ 37,80. Outro produto cujo valor mais do que dobra entre os mercados de Vitória é o vinho tinto Pérgola (seleção suave de 1 litro), que variou 125,01%, de R$ 19,99 para R$ 44,98, segundo o Procon municipal de Vitória, após pesquisa realizada nos dias 12 e 13 de dezembro.
O levantamento de preços de 39 itens foi feito em seis supermercados da Capital e abrange diferentes marcas de panetones e chocotones, refrigerantes, carnes, frutas secas, lentilhas secas, frutas em calda, azeites e bebidas alcoólicas.
As frutas secas, como o damasco, chegam a variar 37,39% nos supermercados, com o maior preço ficando em R$ 109,90 e o menor, R$ 79,99. Amadas por uns e odiadas por outros, a polêmica uva-passa também se destacou neste ano pela variação de 60,24%.
Preço dos produtos de Natal varia acima de 100% em supermercados de Vitória
Análise de preços do Procon.
Comparação de alguns produtos pesquisados pelo Procon Crédito: Eduarda Lisboa
Os consumidores que não imaginam a ceia sem o tradicional peru podem encontrar a ave congelada da marca Perdigão por até R$ 27,99, o quilo, único produto sem variação preço. Já o peru da Seara varia de R$ 26,98 a R$28,48, o quilo. O produto da Sadia teve uma diferença de 18,65% entre os supermercados: de R$ 29,49 a R$ 34,99.
Os panetones, tradicionais sobremesas natalinas, apresentam até 50,7% de variação no preço entre os comércios pesquisados. Como o chocotone Bauducco de 500g, que custa R$ 29,99 em um supermercado, e, R$ 19,90, em outro. Para aqueles que preferem o sabor frutas cristalizadas, o panetone Tommy de 400g varia de R$ 14,99 a R$ 15,90, uma diferença de 6,07%.

Arquivos & Anexos

Confira os preços dos produtos da ceia de Natal.pdf

A pesquisa realizada pelo Procon mostra a diferença de preço dos itens natalinos nos supermercados da Capital; veja o mais caro e mais barato
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O Procon alerta que os valores dos produtos pesquisados estão sujeitos a alterações como descontos, promoções, reajustes, entre outros. Além disso, lojas da mesma rede podem praticar preços divergentes.
A análise apresenta, ainda, um comparativo entre os preços do ano passado. O produto que apresentou o maior aumento foi o figo em calda (88,67%), enquanto a uva-passa branca apresentou a maior queda (-41,47%).
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