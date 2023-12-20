AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Iconha

PRF encontra 13kg de pasta base de cocaína em painel de carro no Sul do ES

Policiais da PRF iniciaram as buscas após encontrarem uma pequena quantidade de maconha no veículo; a droga, transformada, poderia gerar uma quantia superior a R$ 2 milhões ao tráfico

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 19:39

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

20 dez 2023 às 19:39
Quase 13 kg de pasta base de cocaína foram encontrados escondidos no painel de um carro nesta quarta-feira (20), no Sul do Estado. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, na altura de Iconha e, de acordo com a corporação, o material saiu do município de Contagem, em Minas Gerais, com destino à Praia do Morro, em Guarapari.
O condutor informou que os entorpecentes seriam entregues em frente a uma mercearia em Guarapari. Segundo a PRF, o homem disse ainda que, no local, receberia outro veículo para retornar a Minas Gerais, com um pagamento de R$ 3 mil reais pela operação.
A droga foi encontrada porque, durante a abordagem, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha e intensificaram a verificação, momento em que identificaram um compartimento oculto, eletronicamente modificado, no painel do carro. Os policiais encontraram armazenados no painel 12 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 12,8 kg do entorpecente.
Ainda conforme a PRF, a droga, após fracionada, preparada e comercializada pelos traficantes, poderia render mais de R$ 2,3 milhões ao crime organizado. A droga e os presos foram entregues à Delegacia de Itapemirim.
A Polícia Civil foi procurada, mas não retornou até a publicação do texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Drogas PRF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vítimas invisíveis do feminicídio
Os órfãos do feminicídio e a reparação tardia do Estado
Zé Olavo Médici e Vanderlei Martins organizadores da ExpoVinhos Vitória, Ricardo Ferraço, governador do ES e Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES
Veja quem prestigiou a tradicional Expovinhos Vitória 2026
Arquivo TJES incendiado - arte
Arquivo do TJES teve três incêndios antes de ser destruído pelo fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados