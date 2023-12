PRF encontra 13kg de pasta base de cocaína em painel de carro no Sul do ES

Policiais da PRF iniciaram as buscas após encontrarem uma pequena quantidade de maconha no veículo; a droga, transformada, poderia gerar uma quantia superior a R$ 2 milhões ao tráfico

Quase 13 kg de pasta base de cocaína foram encontrados escondidos no painel de um carro nesta quarta-feira (20), no Sul do Estado. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, na altura de Iconha e, de acordo com a corporação, o material saiu do município de Contagem, em Minas Gerais, com destino à Praia do Morro, em Guarapari.