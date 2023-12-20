PRF encontra 13kg de pasta base de cocaína em painel de carro no Sul do ES

Quase 13 kg de pasta base de cocaína foram encontrados escondidos no painel de um carro nesta quarta-feira (20), no Sul do Estado. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, na altura de Iconha e, de acordo com a corporação, o material saiu do município de Contagem, em Minas Gerais, com destino à Praia do Morro, em Guarapari.

O condutor informou que os entorpecentes seriam entregues em frente a uma mercearia em Guarapari. Segundo a PRF, o homem disse ainda que, no local, receberia outro veículo para retornar a Minas Gerais, com um pagamento de R$ 3 mil reais pela operação.

A droga foi encontrada porque, durante a abordagem, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha e intensificaram a verificação, momento em que identificaram um compartimento oculto, eletronicamente modificado, no painel do carro. Os policiais encontraram armazenados no painel 12 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 12,8 kg do entorpecente.

Ainda conforme a PRF, a droga, após fracionada, preparada e comercializada pelos traficantes, poderia render mais de R$ 2,3 milhões ao crime organizado. A droga e os presos foram entregues à Delegacia de Itapemirim.