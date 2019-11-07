Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Facilidade

Motorista já pode pagar pedágios da BR 101 no ES com cartão de débito

O trecho da rodovia, entre Mimoso do Sul e Mucuri, contará com 36 cabines preparadas para receber valores por meio de cartões das bandeiras Visa, MasterCard, Elo, Diners Club, American Express e Banescard
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 19:23

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 19:23

Praça de pedágio da BR 101, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros (Arquivo)
Para quem reclamava que pedágios ao longo da BR 101 não aceitavam cartão de débito como meio de pagamento, a notícia boa é que agora isso é possível nas sete praças localizadas ao longo do Estado, de acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via. As localidades correspondem a Pedro Canário (quilômetro 1), São Mateus (quilômetro 85,8), Aracruz (quilômetro 171,7), Serra (quilômetro 241,7), Guarapari (quilômetro 320,8), Itapemirim (quilômetro 398,2) e Mimoso do Sul (quilômetro 452).
O trecho da rodovia, entre Mimoso do Sul e Mucuri, contará com 36 cabines preparadas para receber valores por meio de cartões das bandeiras Visa, MasterCard, Elo, Diners Club, American Express e Banescard. Além deles, outras opções como dinheiro, vale pedágio e cobrança automática continuam valendo.
Segundo a empresa, as cabines equipadas com o novo sistema são reversíveis, ou seja, realizam atendimento em ambos os sentidos, o que garante que em todas as praças de pedágio haja pelo menos uma cabine para cada sentido operando com a possibilidade de pagamento no cartão.

Veja lista de locais beneficiados

Pedro Canário (quilômetro 1)
Motorista já pode pagar pedágios da BR 101 no ES com cartão de débito
São Mateus (quilômetro 85,8)
Aracruz (quilômetro 171,7)
Serra (quilômetro 241,7)
Guarapari (quilômetro 320,8)
Itapemirim (quilômetro 398,2)
Mimoso do Sul (quilômetro 452)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados