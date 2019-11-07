Praça de pedágio da BR 101, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros (Arquivo)

Para quem reclamava que pedágios ao longo da BR 101 não aceitavam cartão de débito como meio de pagamento, a notícia boa é que agora isso é possível nas sete praças localizadas ao longo do Estado, de acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via. As localidades correspondem a Pedro Canário (quilômetro 1), São Mateus (quilômetro 85,8), Aracruz (quilômetro 171,7), Serra (quilômetro 241,7), Guarapari (quilômetro 320,8), Itapemirim (quilômetro 398,2) e Mimoso do Sul (quilômetro 452).

O trecho da rodovia, entre Mimoso do Sul e Mucuri, contará com 36 cabines preparadas para receber valores por meio de cartões das bandeiras Visa, MasterCard, Elo, Diners Club, American Express e Banescard. Além deles, outras opções como dinheiro, vale pedágio e cobrança automática continuam valendo.

Segundo a empresa, as cabines equipadas com o novo sistema são reversíveis, ou seja, realizam atendimento em ambos os sentidos, o que garante que em todas as praças de pedágio haja pelo menos uma cabine para cada sentido operando com a possibilidade de pagamento no cartão.

Veja lista de locais beneficiados

Pedro Canário (quilômetro 1)

Your browser does not support the audio element. Motorista já pode pagar pedágios da BR 101 no ES com cartão de débito

São Mateus (quilômetro 85,8)

Aracruz (quilômetro 171,7)

Serra (quilômetro 241,7)

Guarapari (quilômetro 320,8)

Itapemirim (quilômetro 398,2)