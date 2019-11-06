Policial militar fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Acidente na BR 101, Serra, deixa policial militar ferido Crédito: Internauta | A Gazeta

BR 101, Um policial militar ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro na Serra , por volta das 14h05 desta quarta-feira (06). Testemunhas informaram que o agente teria avançado o sinal vermelho e, em seguida, atingido o veículo.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão aconteceu no quilômetro 267,9, próximo ao bairro Jardim Tropical.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Entretanto, não há informações sobre o estado de saúde dela.

Acidente na BR 101, Serra

OUTRO LADO

esclareceu que o policial estava a caminho do serviço quando sofreu o acidente e que, durante o deslocamento, estava com a sirene e os sinais luminosos ligados. "De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), viaturas de polícia tem prioridade de trânsito (devendo os outros condutores cederem a passagem, para sua rápida locomoção) e a liberdade de deslocamento e imobilização, ou seja, podem circular, parar e estacionar onde a regra seria a proibição, como avançar o sinal vermelho do semáforo, exceder o limite de velocidade, transitar na contramão, estacionar na esquina ou sobre o passeio etc), desde que estejam com os sinais luminosos e sonoros ligados". Por nota, a Polícia Militar esclareceu que o policial estava a caminho do serviço quando sofreu o acidente e que, durante o deslocamento, estava com a sirene e os sinais luminosos ligados. "De acordo com o, viaturas de polícia tem prioridade de trânsito (devendo os outros condutores cederem a passagem, para sua rápida locomoção) e a liberdade de deslocamento e imobilização, ou seja, podem circular, parar e estacionar onde a regra seria a proibição, como avançar o sinal vermelho do semáforo, exceder o limite de velocidade, transitar na contramão, estacionar na esquina ou sobre o passeio etc), desde que estejam com os sinais luminosos e sonoros ligados".