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Serra

Policial militar fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Segundo testemunhas, o agente teria avançado o sinal vermelho e, em seguida, atingido um carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 20:56

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 20:56

Acidente na BR 101, Serra, deixa policial militar ferido Crédito: Internauta | A Gazeta
Um policial militar ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro na BR 101Serra, por volta das 14h05 desta quarta-feira (06). Testemunhas informaram que o agente teria avançado o sinal vermelho e, em seguida, atingido o veículo.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão aconteceu no quilômetro 267,9, próximo ao bairro Jardim Tropical.

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Acidente na BR 101, Serra

OUTRO LADO

Por nota, a Polícia Militar esclareceu que o policial estava a caminho do serviço quando sofreu o acidente e que, durante o deslocamento, estava com a sirene e os sinais luminosos ligados. "De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), viaturas de polícia tem prioridade de trânsito (devendo os outros condutores cederem a passagem, para sua rápida locomoção) e a liberdade de deslocamento e imobilização, ou seja, podem circular, parar e estacionar onde a regra seria a proibição, como avançar o sinal vermelho do semáforo, exceder o limite de velocidade, transitar na contramão, estacionar na esquina ou sobre o passeio etc), desde que estejam com os sinais luminosos e sonoros ligados".
A corporação informou ainda que está prestando toda assistência necessária ao agente.

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