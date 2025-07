Estava de bicicleta

Menino de 13 anos morre em acidente com ônibus do Transcol em Vila Velha

Caso aconteceu no bairro Alecrim, na noite de terça-feira (1º); adolescente foi identificado como Daniel Victor da Silva Araújo

Um adolescente de 13 anos, identificado como Daniel Victor da Silva Araújo, morreu após colidir com um ônibus da linha 633 (Terminal Ibes - Terminal São Torquato) no bairro Alecrim, em Vila Velha, na noite de terça-feira (1º). A vítima estava em uma bicicleta quando bateu na lateral do coletivo. >