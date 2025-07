Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em São Mateus

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, no início da noite desta terça-feira (1º), no km 53 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima não teve nome e idade divulgados.