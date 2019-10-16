Manifestação deixa trânsito lento na Estrada de Capuaba em Vila Velha

Um protesto de moradores deixou o trânsito lento na Estrada de Capuaba, em Ilha das Flores, Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia uma manifestação de populares com cerca de 25 pessoas que reivindicavam reforma na ponte que dá acesso ao Porto de Capuaba. O trânsito estava com filas e retenção. Segundo uma ouvinte da CBN, a manifestação começou nesta terça-feira (15) devido às condições precárias da ponte.