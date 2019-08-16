Após 6 meses de ordem para obra, Ponte de Capuaba ainda em mau estado

Ponte de Capuaba sofre desgaste em sua estrutura Crédito: Vitor Jubini

no último mês de junho. A ordem de serviço para as obras na ponte foi assinada há seis meses, mas nada foi feito até o momento. O péssimo estado de conservação da Ponte de Capuaba, que passa sobre o Rio Aribiri, continua preocupando os moradores da região do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Problemas como partes do guarda-corpo quebradas e vergalhões tomados pela ferrugem já foram mostrados pela reportagem do Gazeta Online,. A ordem de serviço para as obras na ponte foi assinada há seis meses, mas nada foi feito até o momento.

O pescador Epaminondas Gomes mostra situação precária da Ponte de Capuaba Crédito: Vitor Jubini

Dois meses depois da reportagem, o que também tem gerado medo para as pessoas que passam pela ponte é o grande desgaste do concreto em pilastras que ficam dentro do Rio Aribiri. O problema foi denunciado pelo pescador Epaminondas Simão Gomes, que passa navegando por baixo da ponte há muitos anos.

Em um vídeo enviado para a rádio CBN Vitória, Epaminondas mostra que vários pedaços de concreto da base da ponte quebraram e caíram, enquanto outros ainda se soltam com facilidade. A reportagem do Gazeta Online foi ao local e flagrou a situação.

A ponte é a principal via de acesso para os caminhões de grande porte que transportam mercadorias do Porto de Capuaba. O pescador afirma que vê pedaços de concreto cair quando caminhões muito pesados passam e balançam a estrutura da ponte.

De 20 anos para cá vem só piorando. De um ano para cá, parece que o cimento apodreceu de vez. Se você ficar embaixo da ponte quando estiver passando um caminhão com pedra de granito, cada caminhão que passa você um pedaço da ponte caindo Epaminondas Simão Gomes, pescador

PESCADOR TEM MEDO DE ACIDENTES

Epaminondas classifica o estado de conservação da ponte como uma tragédia anunciada e admite que tem medo de passar por baixo da estrutura. "Aqui é uma tragédia anunciada, porque a qualquer momento essa ponte pode cair. Eu tenho medo, porque passo por baixo", disse o pescador.

ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA EM FEVEREIRO

assinada em fevereiro deste ano, com previsão para ter duração de três anos. A reforma da Ponte de Capuaba faz parte de um contrato para a construção de um novo trecho da BR 477, executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES). A ordem de serviço da obra foi, com previsão para ter duração de três anos.

Além da reforma da ponte, o contrato prevê a construção de 4,3 quilômetros de rodovia, entre a BR 262, em Viana, e a Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. Procurado pela reportagem da rádio CBN Vitória, o Dnit-ES não informou se há um prazo específico para a execução das obras da Ponte de Capuaba.