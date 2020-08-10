Jovem perde controle do veículo, bate em poste e morre em Vila Velha

Jovem de 18 anos morreu após bater com carro em poste no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 18 anos morreu após o carro que dirigia bater de frente com um poste em Vila Velha , na madrugada desta segunda-feira (10). A vítima foi identificada como Vinicius Costa de Souza. Outras duas pessoas, uma mulher de 22 anos e um rapaz de 18 anos, também estavam no veículo e foram levados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Vinicius Costa de Souza morreu em acidente na madrugada desta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O acidente aconteceu no fim da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do Centro de Vila Velha, chegando na Avenida Jerônimo Monteiro. De acordo com o agente Lorenzoni, da Guarda Municipal de Vila Velha, testemunhas informaram que o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer a curva, ainda tentou controlar o carro, mas acabou atingindo o poste.

Por conta do acidente, o acesso à Avenida Jerônimo Monteiro precisou ser interditado. Motoristas tiveram que utilizar a Rua Carolina Leal para seguir viagem pela região no início da manhã. O trânsito foi liberado às 9h30, de acordo com a Guarda Municipal.

O impacto da batida foi tão forte que a base do poste se partiu. Faltou energia na madrugada e parte da manhã em todo o quarteirão. Equipes da concessionária responsável estiveram no local do acidente para reparos e o fornecimento de energia foi retomado por volta das 10h.