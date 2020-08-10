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Na Avenida Jerônimo Monteiro

Jovem perde controle do veículo, bate em poste e morre em Vila Velha

O motorista de 18 anos morreu no local. Outros dois jovens, uma mulher de 22 e um rapaz de 18 anos, também ficaram feridos na batida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 06:54

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 06:54

Jovem de 18 anos morreu após bater com carro em poste no Centro de Vila Velha
Jovem de 18 anos morreu após bater com carro em poste no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 18 anos morreu após o carro que dirigia bater de frente com um poste em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (10). A vítima foi identificada como Vinicius Costa de Souza. Outras duas pessoas, uma mulher de 22 anos e um rapaz de 18 anos, também estavam no veículo e foram levados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Vinicius Costa de Souza morreu em acidente na madrugada desta segunda-feira (10)
Vinicius Costa de Souza morreu em acidente na madrugada desta segunda-feira (10) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O acidente aconteceu no fim da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do Centro de Vila Velha, chegando na Avenida Jerônimo Monteiro. De acordo com o agente Lorenzoni, da Guarda Municipal de Vila Velha, testemunhas informaram que o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer a curva, ainda tentou controlar o carro, mas acabou atingindo o poste.
Por conta do acidente, o acesso à Avenida Jerônimo Monteiro precisou ser interditado. Motoristas tiveram que utilizar a Rua Carolina Leal para seguir viagem pela região no início da manhã. O trânsito foi liberado às 9h30, de acordo com a Guarda Municipal.
O impacto da batida foi tão forte que a base do poste se partiu. Faltou energia na madrugada e parte da manhã em todo o quarteirão. Equipes da concessionária responsável estiveram no local do acidente para reparos e o fornecimento de energia foi retomado por volta das 10h.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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