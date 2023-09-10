ES registra mais de 10 acidentes com mortos e feridos durante o feriadão

O feriadão de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, foi violento nas rodovias federais e estaduais do Espírito Santo. Nos últimos quatro dias, entre quinta-feira e este domingo (10), houve pelo menos 14 acidentes com mortos e feridos de Norte a Sul do Estado. Há registro de ao menos sete pessoas mortas.
Um dos casos mais graves foi registrado na sexta-feira (8), na BR 101, na altura de Serra Sede, quando um homem morreu e mais de 20 pessoas ficaram feridas. A vítima que não resistiu aos ferimentos, identificada como Zenóbio Roriz, de 65 anos, voltava para casa quando uma colisão envolvendo três veículos aconteceu.
Já na noite do sábado (9), dois motociclistas morreram após colidirem contra um caminhão no km 126 da BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo. Os jovens foram identificados como Iago Leal dos Santos, de 24 anos, e Kaique Silva Suprani, de 20 anos.
Veja outros registros de acidentes durante o feriado no Estado:
Quinta-feira (7)
O feriado da Independência teve acidentes sobretudo nas regiões interioranas do Estado. Em Guaçuí, no Caparaó capixaba, um motociclista de 18 anos ficou gravemente ferido. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria perdido o controle e, com isso, bateu contra a parede de um imóvel. A corporação ainda destacou que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Logo no início da noite de quinta, por volta das 19h, uma criança e um homem também ficaram feridos após um acidente entre duas motos no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte. Não foram divulgadas mais informações sobre a dinâmica da batida e o estado de saúde das vítimas
Sexta-feira (8)
Um atropelamento na noite de sexta-feira (08) deixou um homem morto na BR 101, também em Linhares. De acordo com a PRF, o pedestre foi atingido por um Fiat Fiorino, no km 151 da rodovia.
Outra morte foi registrada no município de Pancas, região Noroeste, na sexta. Um motociclista morreu após tentar realizar uma ultrapassagem em uma curva na Rodovia Rodolfo Hase. Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto se assustou com um caminhão que vinha na contramão, momento em que perdeu o controle do veículo.
Sábado (9):
Com exceção dos dois jovens mortos em Sooretama, que já foram citados acima, não houve ocorrências significativas no sábado.
Neste domingo (10):
Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente na manhã deste domingo (10), na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A PRF informou que a ocorrência envolveu dois veículos, mas não deu mais informações sobre dinâmica e estado de saúde das vítimas.
Na noite de domingo (10), uma mulher, ainda não identificada, morreu após colidir com um carro na BR 262, em Marechal Floriano, região Serrana.
Correção
10/09/2023 - 7:59
Na manhã deste domingo (10), as informações preliminares apontavam que seis pessoas haviam ficado feridas no acidente na ES 257, entre Aracruz e Ibiraçu. No entanto, após a publicação da matéria, a Polícia Militar divulgou que o número correto de vítimas é quatro. O texto foi corrigido.
Atualização
11/09/2023 - 7:47
Após publicação desta matéria, chegou informação de mais um acidente registrado em rodovia federal durante o feriadão de Independência, na BR 262, em Marechal Floriano, na noite de domingo. O texto foi atualizado.