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Violência no trânsito

ES registra mais de 10 acidentes com mortos e feridos durante o feriadão

De quinta-feira (7) até este domingo (10), ao menos sete pessoas perderam a vida nas rodovias que cortam o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2023 às 19:13

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 19:13

Vítima que morreu em acidente na BR 101, em Serra Sede, tinha 65 anos
Vítima que morreu em acidente na BR 101, em Serra Sede, tinha 65 anos Crédito: Montagem | Wagner Martins | Arquivo da família
O feriadão de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, foi violento nas rodovias federais e estaduais do Espírito Santo. Nos últimos quatro dias, entre quinta-feira e este domingo (10), houve pelo menos 14 acidentes com mortos e feridos de Norte a Sul do Estado. Há registro de ao menos sete pessoas mortas. 
Um dos casos mais graves foi registrado na sexta-feira (8), na BR 101, na altura de Serra Sede, quando um homem morreu e mais de 20 pessoas ficaram feridas. A vítima que não resistiu aos ferimentos, identificada como Zenóbio Roriz, de 65 anos, voltava para casa quando uma colisão envolvendo três veículos aconteceu. 
Acidente envolvendo duas motos e um caminhão em Sooretama
Acidente envolvendo duas motos e um caminhão em Sooretama Crédito: Divulgação | PRF
Já na noite do sábado (9), dois motociclistas morreram após colidirem contra um caminhão no km 126 da BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo. Os jovens foram identificados como Iago Leal dos Santos, de 24 anos, e Kaique Silva Suprani, de 20 anos.
Veja outros registros de acidentes durante o feriado no Estado: 

Quinta-feira (7)

O feriado da Independência teve acidentes sobretudo nas regiões interioranas do Estado. Em Guaçuí, no Caparaó capixaba, um motociclista de 18 anos ficou gravemente ferido. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria perdido o controle e, com isso, bateu contra a parede de um imóvel. A corporação ainda destacou que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Outros acidentes durante o dia 7:

Logo no início da noite de quinta, por volta das 19h, uma criança e um homem também ficaram feridos após um acidente entre duas motos no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte. Não foram divulgadas mais informações sobre a dinâmica da batida e o estado de saúde das vítimas
Uma das motos envolvidas no acidente no bairro Interlagos, em Linhares
Uma das motos envolvidas no acidente no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sexta-feira (8)

Um atropelamento na noite de sexta-feira (08) deixou um homem morto na BR 101, também em Linhares. De acordo com a PRF, o pedestre foi atingido por um Fiat Fiorino, no km 151 da rodovia.

Outros acidentes durante o dia 8:

Outra morte foi registrada no município de Pancas, região Noroeste, na sexta. Um motociclista morreu após tentar realizar uma ultrapassagem em uma curva na Rodovia Rodolfo Hase. Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto se assustou com um caminhão que vinha na contramão, momento em que perdeu o controle do veículo.

Sábado (9):

Com exceção dos dois jovens mortos em Sooretama, que já foram citados acima, não houve ocorrências significativas no sábado.

Neste domingo (10):

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente na manhã deste domingo (10), na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A PRF informou que a ocorrência envolveu dois veículos, mas não deu mais informações sobre dinâmica e estado de saúde das vítimas. 
Acidente envolvendo dois veículos deixou seis feridos
Acidente envolvendo dois veículos deixou quatro feridos na ES 257 Crédito: Leitor | A Gazeta
Na noite de domingo (10), uma mulher, ainda não identificada, morreu após colidir com um carro na BR 262, em Marechal Floriano, região Serrana. 
Mulher morre em acidente de moto em Marechal Floriano
Mulher morre em acidente de moto em Marechal Floriano Crédito: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Correção

10/09/2023 - 7:59
Na manhã deste domingo (10), as informações preliminares apontavam que seis pessoas haviam ficado feridas no acidente na ES 257, entre Aracruz e Ibiraçu. No entanto, após a publicação da matéria, a Polícia Militar divulgou que o número correto de vítimas é quatro. O texto foi corrigido. 

Atualização

11/09/2023 - 7:47
Após publicação desta matéria, chegou informação de mais um acidente registrado em rodovia federal durante o feriadão de Independência, na BR 262, em Marechal Floriano, na noite de domingo. O texto foi atualizado.

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