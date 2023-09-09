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Na ES 493

Motociclista morre após colidir com carro na zona rural de Guaçuí

o motorista do carro, que não teve o nome informado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo estava com o licenciamento em atraso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2023 às 12:55

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 12:55

aCIDENTE Guaçuí
Acidente foi na noite dessa sexta-feira (8). Crédito: Redes Sociais
Um motociclista de 39 anos, identificado como Angélico Rosa, morreu após colidir com um carro na Rodovia ES 493, zona rural de Guaçuí, na noite dessa sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro, que não teve o nome informado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo estava com o licenciamento em atraso. O homem foi ouvido e liberado.
A PMES informou que a vítima do acidente conduzia uma motocicleta Honda 160 vermelha quando colidiu frontalmente com um Chevrolet de cor cinza. Segundo a corporação, o condutor do carro informou que seguia em direção ao distrito de São Tiago, quando a motocicleta invadiu a contramão e atingiu o carro.
De acordo com a PMES, o Corpo de Bombeiros e o Samu estiveram no local para prestar o socorro, porém a vítima veio a óbito no local. O veículo foi removido ao pátio do Detran e o motorista do carro à delegacia para esclarecimentos.
A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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