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Jovens morrem em acidente com motos e caminhão na BR 101 em Sooretama

Rodovia precisou ser totalmente interditada e o trânsito foi desviado para as pistas marginais
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

10 set 2023 às 11:26

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 11:26

Acidente envolvendo duas motos e um caminhão em Sooretama
Acidente envolvendo duas motos e um caminhão em Sooretama Crédito: Divulgação | PRF
Dois motociclistas morreram após colisão frontal com um caminhão no quilômetro 126 da BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (9). As vítimas foram identificadas como Iago Leal dos Santos, de 24 anos, e Kaique Silva Suprani, de 20 anos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a causa do acidente teria sido provocada por ultrapassagem em local proibido, mas não informou qual dos veículos teria praticado a irregularidade. Os dois motociclistas morreram no local. Iago conduzia uma moto de cor preta com placa de Linhares. Já Kaique, pilotava veículo de cor vermelha, com placa de Sooretama.
O acidente chegou a interditar totalmente a pista central e o trânsito precisou ser desviado para as pistas marginais. O condutor do caminhão, de 25 anos, não sofreu lesões. A reportagem questionou a PRF se o motorista foi submetido a teste do bafômetro. O texto será atualizado quando houver retorno.

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