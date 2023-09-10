Jovens morrem em acidente com motos e caminhão na BR 101 em Sooretama

Acidente envolvendo duas motos e um caminhão em Sooretama Crédito: Divulgação | PRF

Dois motociclistas morreram após colisão frontal com um caminhão no quilômetro 126 da BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (9). As vítimas foram identificadas como Iago Leal dos Santos, de 24 anos, e Kaique Silva Suprani, de 20 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a causa do acidente teria sido provocada por ultrapassagem em local proibido, mas não informou qual dos veículos teria praticado a irregularidade. Os dois motociclistas morreram no local. Iago conduzia uma moto de cor preta com placa de Linhares. Já Kaique, pilotava veículo de cor vermelha, com placa de Sooretama.