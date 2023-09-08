Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado grave

Mulher é atropelada ao sofrer acidente de moto e cair na pista em Anchieta

Carro cruzou a via e atingiu lateralmente a moto. Vítima estava na garupa, caiu na estrada e foi atingida por outro veículo. Piloto da moto foi parar no acostamento e também ficou ferido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 set 2023 às 12:24

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 12:24

Vítima de acidente entre carro e moto é atropelada em trevo de Anchieta
Vítima de acidente entre carro e moto é atropelada em trevo de Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta
Um acidente entre um carro e uma moto na noite de quinta-feira (7) deixou um homem e uma mulher feridos no trevo de Parati, em Anchieta,  no litoral sul do Espírito Santo. Segundo o piloto da motocicleta relatou à Polícia Militar, sua companheira, que estava na garupa, caiu na pista e foi atingida por outro carro, que fugiu sem prestar socorro.
De acordo com a polícia, o motociclista contou que estava seguindo pela avenida, com sua esposa na garupa, quando um carro cruzou a via inesperadamente para acessar o trevo, não tendo ele tempo de evitar a colisão lateral.
Com o impacto, o piloto da moto foi arremessado para o acostamento, mas sua companheira acabou caindo na via e foi atropelada em seguida por outro carro, que não parou no local.
Já o motorista do veículo informou que fez a conversão e parou para entrar no trevo, sendo surpreendido pela motocicleta que apareceu repentinamente e colidiu em sua lateral.
A mulher foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O motociclista foi socorrido e levado por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento de Anchieta. Em seguida ele, foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que a perícia só é acionada em casos de acidente com morte, e que não localizou acionamento para o local informado.
Disse ainda que, em acidentes em que não há mortes e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A Polícia Civil orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside e representar contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados