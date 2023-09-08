Mulher é atropelada ao sofrer acidente de moto e cair na pista em Anchieta

Vítima de acidente entre carro e moto é atropelada em trevo de Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta

Um acidente entre um carro e uma moto na noite de quinta-feira (7) deixou um homem e uma mulher feridos no trevo de Parati, em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. Segundo o piloto da motocicleta relatou à Polícia Militar , sua companheira, que estava na garupa, caiu na pista e foi atingida por outro carro, que fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a polícia, o motociclista contou que estava seguindo pela avenida, com sua esposa na garupa, quando um carro cruzou a via inesperadamente para acessar o trevo, não tendo ele tempo de evitar a colisão lateral.

Com o impacto, o piloto da moto foi arremessado para o acostamento, mas sua companheira acabou caindo na via e foi atropelada em seguida por outro carro, que não parou no local.

Já o motorista do veículo informou que fez a conversão e parou para entrar no trevo, sendo surpreendido pela motocicleta que apareceu repentinamente e colidiu em sua lateral.

A mulher foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O motociclista foi socorrido e levado por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento de Anchieta. Em seguida ele, foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que a perícia só é acionada em casos de acidente com morte, e que não localizou acionamento para o local informado.