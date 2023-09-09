Homem morre atropelado por carro na BR 101 em Linhares

Frente do carro destruída após impacto do acidente; Pedestre morreu no local. Crédito: Divulgação/PRF

Um homem morreu após ser atropelado na BR 101, em Linhares, na noite de sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre foi atropelado por um Fiat Fiorino, no km 151 da rodovia. Não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde do motorista.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária responsável pela rodovia, o acidente foi no sentido norte da BR 101 e aconteceu por volta das 21h. O pedestre morreu no local.