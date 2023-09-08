Motociclista morre após tentar fazer ultrapassagem em Pancas

Um motociclista, que não teve a identidade revelada, morreu após tentar realizar uma ultrapassagem em uma curva na Rodovia Rodolfo Hase, na altura do Córrego Panquinha, na zona rural de Pancas, Noroeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (8). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor da moto se assustou com um caminhão que vinha na contramão, momento em que perdeu o controle do veículo.
Conforme consta no boletim da PM, além do motociclista, outros dois veículos estavam envolvidos na colisão: um caminhão e um carro. No local do acidente, os envolvidos na batida contaram aos policiais que o condutor da moto foi tentar fazer uma ultrapassagem ao automóvel em uma curva, quando observou que na contramão tinha um caminhão.
A vítima se assustou, perdeu o controle da motocicleta, e veio a colidir na traseira do carro e, em seguida, colidiu na roda do caminhão.
O motociclista não resistiu e morreu no local. De acordo com o boletim da PM, o corpo da vítima, que não chegou a ser atropelada, ficou sob a carroceria do caminhão.
Os envolvidos na colisão se prontificaram a realizar o teste do bafômetro, que deu negativo. Eles foram levados à Delegacia Regional de Colatina, para prestar esclarecimentos.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.