Motociclista morre após tentar fazer ultrapassagem em Pancas

Motociclista veio a óbito após um acidente na zona rural de Pancas na manhã desta sexta-feira (8) Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um motociclista, que não teve a identidade revelada, morreu após tentar realizar uma ultrapassagem em uma curva na Rodovia Rodolfo Hase, na altura do Córrego Panquinha, na zona rural de Pancas , Noroeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (8). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor da moto se assustou com um caminhão que vinha na contramão, momento em que perdeu o controle do veículo.

Conforme consta no boletim da PM, além do motociclista, outros dois veículos estavam envolvidos na colisão: um caminhão e um carro. No local do acidente, os envolvidos na batida contaram aos policiais que o condutor da moto foi tentar fazer uma ultrapassagem ao automóvel em uma curva, quando observou que na contramão tinha um caminhão.

A vítima se assustou, perdeu o controle da motocicleta, e veio a colidir na traseira do carro e, em seguida, colidiu na roda do caminhão.

O motociclista não resistiu e morreu no local. De acordo com o boletim da PM, o corpo da vítima, que não chegou a ser atropelada, ficou sob a carroceria do caminhão.

Os envolvidos na colisão se prontificaram a realizar o teste do bafômetro, que deu negativo. Eles foram levados à Delegacia Regional de Colatina, para prestar esclarecimentos.