No sentido Vitória

Engavetamento com quatro veículos complica o trânsito na Terceira Ponte

Duas pessoas ficaram levemente feridas e foram levadas por uma ambulância da Rodosol para um hospital particular em Vitória

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 10:08

Redação de A Gazeta

Fluxo de veículos na Terceira Ponte nesta segunda-feira (21) Crédito: Reprodução / Câmeras Rodosol
Um engarrafamento envolvendo quatro veículos deixou o trânsito complicado na Terceira Ponte na manhã desta segunda-feira (21). O acidente aconteceu às 9h34 no quilômetro 3, sentido Norte, para quem sai de Vila Velha em direção a Vitória. Duas pessoas ficaram levemente feridas e foram levadas por uma ambulância da Rodosol para um hospital particular em Vitória. Durante o atendimento da ocorrência, o fluxo ficou interditado na pista da esquerda. O trânsito foi completamente liberado às 10h10. 
Logo após o acidente, o trânsito ficou complicado nos acessos à ponte pelo lado de Vila Velha. Houve registro registro de lentidão desde a Avenida Francelina Setúbal, em Itapuã, e também nas vias de acesso à ponte na Praia da Costa, como a Rua Ceará e a Avenida Antônio Gil Veloso.

