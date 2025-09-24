Veja rotas alternativas

Corrida Dez Milhas Garoto altera trânsito em Vitória no domingo (28)

Interdições começam a partir das 5h e afetam vias como a Dante Michelini, Terceira Ponte, além de impactar o trânsito em bairros como Jardim da Penha, Praia do Canto e Enseada do Suá

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:38

O trânsito em Vitória passará por diversas alterações neste domingo (28) por conta da realização da 34ª edição da Dez Milhas Garoto. A corrida, que começa na Capital e termina em Vila Velha, em frente à fábrica que dá nome ao evento esportivo, contará com cerca de 17 mil corredores. A largada será montada na Avenida Dante Michelini e as interdições começam a partir das 5h.

Entre as principais alterações está a suspensão da Rua de Lazer entre os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha. As ciclofaixas entre o Centro de Vitória e Jardim Camburi também estarão desativadas. A Avenida Dante Michelini, no trecho entre a Ponte de Camburi e o Posto Shell, será totalmente interditada nos dois sentidos a partir das 5h. Diferentemente do modelo tradicional de Rua de Lazer, não haverá pista alternativa com cones dividindo o tráfego.

Os acessos aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia só poderão ser feitos pelas avenidas Fernando Ferrari (Ufes) e Adalberto Simão Nader (novo aeroporto). A previsão de liberação da Dante Michelini é às 10h30.

Interdições na Enseada do Suá e Praia do Canto

A partir das 6h30, também serão interditadas:

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá (rua da Praça do Papa);

Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá (onde ficam o Shopping Vitória e a Assembleia Legislativa);

Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto (onde fica a Praça dos Namorados e Guarderia).

Com a Ponte de Camburi fechada, quem vem pela Beira-Mar, sentido Terceira Ponte, não conseguirá acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Um bloqueio será montado no cruzamento das Avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes, em Jesus de Nazareth. O trânsito será liberado apenas para moradores e trabalhadores da região. No sentido Praia do Canto-Centro, o trânsito também será fechado. A expectativa é que a circulação de veículos seja normalizada por volta das 9h.

A orientação aos motoristas é que evitem circular pelas regiões da Praça do Papa, Shopping Vitória, Praça dos Namorados e toda a extensão da orla de Camburi. Em caso de necessidade, utilizem as seguintes vias alternativas:

Avenida Vitória (região do Ifes e Faesa);

Avenida Cezar Hilal (região da Sedu);

Avenida Leitão da Silva (via da Unimed e MedSenior);

Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha, onde está localizada a Petrobras);

Avenida Fernando Ferrari (onde está localizada a Ufes)

Rodovia das Paneleiras (antigo aeroporto de Vitória).

Terceira Ponte também será interditada

A Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha, será totalmente interditada no sentido Capital–VV a partir das 5h30. Por isso, haverá bloqueios:

Na Rua Clóvis Machado (ao lado do Palácio do Café, Enseada do Suá);

Na Rua Duckla de Aguiar (próximo ao posto Monza, cruzamento com a César Hilal, na Praia do Suá).

Motoristas que precisarem seguir para Vila Velha devem utilizar como rotas alternativas a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Ávidos (Cinco Pontes). A liberação da Terceira Ponte está prevista para as 10h.

