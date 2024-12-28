Confira as alterações no trânsito de Vitória para a virada do ano

Avenida Dante Michelini, em Camburi, sofrerá interdições no trânsito na segunda (30) e terça-feira (31) Crédito: Felipe Sena

Dante Michelini

Principal ponto de concentração de público, a Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi , terá interdições nos dois dias. Na segunda-feira, dia 30, a faixa 3 (próxima ao calçadão), onde funciona a ciclofaixa aos domingos e feriados, será interditada das 18h às 2h. Nas outras duas faixas, o trânsito seguirá normalmente, mas os condutores devem se atentar ao volume de pedestres, porque haverá um show no palco montado nas proximidades do cruzamento entre as Avenidas Adalberto Simão Nader e Dante Michelini, na Mata da Praia.

Já na terça-feira (31), último dia do ano, quando ocorrem os shows e a queima de fogos de artifícios , a Avenida Dante Michelini será completamente interditada entre Jardim da Penha e a Mata da Praia.

No sentido Centro-Jardim Camburi, a via será fechada do Píer de Iemanjá, em Jardim da Penha, até o viaduto Araceli Cabreira Crespo, em Jardim Camburi , a partir das 20h. Os motoristas deverão entrar no bairro Jardim da Penha pela Avenida Anísio Fernandes Coelho e seguir pelo interior do bairro até a Avenida Fernando Ferrari. As ruas dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia que dão na orla de Camburi serão fechadas a partir das 20h.

Já no sentido contrário (Jardim Camburi-Centro), o fluxo ficará livre para os veículos até as 22h. A partir desse horário, o trecho entre o Posto Shell (na altura da Avenida Adalberto Simão Nader) e o Píer de Iemanjá (Jardim da Penha) será interrompido.

Reta do Novo Aeroporto e Norte-Sul

A partir das 22h, os condutores que estiverem na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, e seguirem pela Adalberto Simão Nader, sentido praia, já encontrarão o fluxo fechado na altura do Hotel Quality. A orientação será para retornar por dentro do Bairro República.

Os veículos que saírem da Rodovia Norte Sul para a Avenida Dante Michelini, sentido Centro, deverão acessar obrigatoriamente a Avenida Adalberto Simão Nader, sentido Goiabeiras, a partir das 22h. A reabertura para veículos está prevista para às 2h, mas o horário poderá ser estendido, se for necessário.

Jardim Camburi

O trecho da Avenida Dante Michelini entre o Hotel Nobile Suítes (ao lado da Avenida Carlos Martins) até o viaduto Araceli será interditado a partir das 20h. É o mesmo percurso da rua de lazer aos domingos. Com isso, os carros que seguem para Jardim Camburi deverão se atentar para entrar na Avenida Carlos Martins, ao lado do antigo Hotel Canto do Sol.

Grande São Pedro

Em uma novidade deste ano, a orla de São Pedro terá dois palcos com shows. Um deles será na altura da Praça Dom João Batista e o outro no trecho da Ilha das Caieiras. Os dois ficam na Avenida Beira-Mar, que será interditada a partir das 20h e será reaberta ao final dos shows.

Foco na segurança

O gerente de Operações e Fiscalizações de Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória, Marcelo Paraguassu Pires, reforçou o alerta para o aumento do movimento de pedestres: “Pedimos cautela a todos. Aos condutores, atenção às regras básicas de trânsito, como não estacionar em local proibido. E, claro, jamais beber e dirigir”.

Nos dois dias de eventos, a segurança viária e ostensiva da Capital vai contar com a tecnologia como aliada: atualmente, são 1.118 câmeras espalhadas pela cidade e mais 106 do Cerco Inteligente, cujo sistema é capaz de identificar veículos com restrição de furto ou roubo.

O patrulhamento a pé e com viaturas será intensificado. Em Camburi, as equipes serão distribuídas por toda a orla. "O foco é atender os locais com maior circulação de pessoas para garantir a segurança dos moradores e dos turistas. Precisamos reorganizar as equipes para que nenhuma região fosse desguarnecida", pontuou o secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni.