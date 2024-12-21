Réveillon: abafadores de ruído serão distribuídos a autistas em praia do ES

Abafadores de ruído serão distribuídos em Vila Velha, Espírito Santo, para pessoas com autismo Crédito: Alessandro Reis/PMVV

A Prefeitura de Vila Velha, na Grande Vitória, vai distribuir mil abafadores de som para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante as celebrações de réveillon a partir da próxima segunda-feira (23). Pessoas de qualquer cidade podem retirar o objeto de forma gratuita, basta apresentar a comprovação do autismo. A ação é inédita no Estado.

Após a retirada do objeto, o equipamento não precisa ser devolvido e fica para uso pessoal.

A prefeitura disse que esse é o terceiro ano consecutivo que a cidade vai ter fogos sem ruído. O objetivo é minimizar o impacto do barulho dos fogos de artifício.

Qualquer pessoa de qualquer cidade pode retirar o abafador. É necessário apresentar a carteirinha de autista junto ao laudo médico.

Os equipamentos serão entregues alguns dias antes do réveillon em quatro pontos diferentes, e no dia da virada serão distribuídos em três pontos diferentes na Praia de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, das 15h às 18h.

A ação é uma parceria com a Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Para a Valdete Neto de Oliveira, a distribuição dos abafadores é essencial para o bem estar do filho Marcelo, de 34 anos, que tem autismo e Síndrome de Down.

"O barulho incomoda muito, ele entra em crise e é melhor ir embora do lugar. Abafadores são caros e com eles meu filho consegue aproveitar o lugar. Faz muita diferença na vida dele e de quem está ao redor", disse a mãe.

Os dois moram em Vila Velha, e com essa medida, a mãe e dona de casa até pensa em poder aproveitar os fogos com ele na hora da virada.

"Quando ele era mais novo não tinha, e eu precisava colocar algodão, ou qualquer coisa para diminuir o barulho e acalmar ele. De uns dez anos para cá, o abafador ajudou muito, mas às vezes está um pouco acima do nosso orçamento. O dele já estava bem velho, muito gasto, e com a distribuição do abafador ele pode ir até a praia para ver os fogos, que ele ama. Com essa ação, estou até pensando em irmos assistir a virada na Praia da Costa", comentou Valdete.

Distribuição de abafadores de ruído em Vila Velha:

É necessário apresentar a carteirinha de autista, de qualquer município, junto ao laudo médico.

Pontos para entrega:

No dia 23/12 até as 17h na Amaes (R. Cabo Aylson Simões, 970 - Centro de Vila Velha);

Nos dias 26 e 27/12, das 8h às 12h na Apae (R. Cabo Aylson Simões, 1050 - Centro de Vila Velha);

Nos dias dias 26, 27 e 30/12, das 7 às 17h na Unidade de Saúde de Barramares (Av. Califórnia, s/n°);

No dia 30, das 9h às 19h, na antiga Câmara de Vereadores (Praça Frei Pedro Palácios, s/n° - Prainha);

No dia 31 das 15h às 18h na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica; no calçadão, neta da avenida Jair de Andrade, em Itapuã e no calçadão, reta da avenida Champagnat, na Praia da Costa.