Um bom ano novo para todos, para o Espírito Santo e para cada um de nós

Final de ano! Faltam três dias para 2025. Cada um de nós tem seus próprios sonhos e desejos. Mas a ideia de um ano bom é sempre uma mistura. De novas realizações e dias plenos, repletos de pequenos prazeres ao lado daqueles que amamos. De muito trabalho e prosperidade, mas também de muito cuidado e solidariedade. Com muitos desafios, mas com tranquilidade, saúde e segurança. E como disse Gonzaguinha, se inspirando na resposta das crianças: “É a vida, é bonita e é bonita!”

A atividade pública só faz sentido se for exercida de forma a melhorar a vida das pessoas. Por isso, a atuação do governo estadual tenta se espelhar um pouco nessa imagem de ano ideal, sonhado por cada um de nós.

Ao longo de cada ano são inúmeras entregas em cada canto de nosso Estado. São como dias repletos de realizações, sempre relevantes e prazerosas, independentemente do tamanho de cada uma delas. A previsão de investimentos do Estado para 2025 é de R$ 6 bilhões. A lista vai de grandes obras de infraestrutura logística até parcerias importantes com iniciativas dos municípios.

Em janeiro de 2025 está previsto o início da duplicação da Rodovia do Frade (ES 488) em Cachoeiro de Itapemirim. Uma obra de R$ 183 milhões para solucionar um dos mais graves problemas logísticos do Sul Capixaba. Recentemente foi inaugurado o Centro de Tecnologia e Inovação em Colatina. Na Serra, temos o emblemático exemplo do recém-inaugurado complexo viário Sérgio Rogério de Castro. Muitas e novas realizações, com dias plenos de entregas.

Mas cuidando também da prosperidade de cada um, com o incentivo à capacidade empreendedora e a inclusão produtiva de todos os capixabas. Em 2024, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) alcançou o melhor resultado em liberações de crédito desde 2011, com R$ 354,6 milhões aprovados em financiamentos.

Na Aderes, foram mais de R$ 79 milhões de microcrédito contratados no programa Nosso Crédito, até o final de novembro. E de quebra foi implantada uma inovação em acesso a serviços empresariais pelos empreendedores: o Cartão Aderes Envia, que permite aos pequenos negócios capixabas reduzirem o custo de envio de produtos pelos Correios.

Também em 2024, 17.736 capixabas, nos 78 municípios do Espírito Santo, concluíram cursos oferecidos pelo Programa QualificarES, em diversas áreas, da gastronomia à informática.

Mas viver é sonhar. E transformar sonhos em realidade requer a ousadia de programas e projetos transformadores. Planejar já é marca registrada das administrações estaduais capixabas nos últimos 20 anos. Em maio de 2025 está prevista a entrega do Plano ES 500 (2025-2050), plano de desenvolvimento de longo prazo para o Estado.

Dois exemplos que marcaram 2024 e que terão impacto estratégico no nosso futuro: 1) O programa ES MAIS+GÁS, lançado em agosto de 2024, que prevê investimentos de até R$ 7 bilhões nos próximos dois anos e de R$ 20 bilhões até 2034, e já viabilizou a redução em 14% da tarifa de gás natural e de imposto para o GNV; 2) O Programa ParklogBR/ES, que sinaliza uma nova fronteira na infraestrutura logística capixaba e na inserção nacional e internacional da nossa economia. Modelo semelhante está sendo discutido em torno da implantação do Porto Central, no Sul do estado. São ousadias concebidas e construídas em parceria entre o setor público, a iniciativa privada e a sociedade.

Projeto do Porto Central, em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

E viver é enfrentar desafios. E o que não faltam são desafios para 2025. Vivemos a expectativa de uma complexa conjuntura internacional, com impactos ainda imprevisíveis sobre a economia nacional. A demora do governo federal em encaminhar e definir os rumos do ajuste fiscal precipitou o país numa conjuntura de turbulências, marcada pela alta do dólar e o aumento da pressão inflacionária no fim do ano. Na política, temos um quadro de redução da confiança entre os poderes, que impõe um custo adicional no encaminhamento de questões relevantes para o futuro do país. Em resumo, 2025 vai precisar de muita boa vontade e união.

E por aqui temos nossos próprios desafios também. Na infraestrutura logística, nas questões ambientais, no desenvolvimento regional sustentável e equilibrado, na ampliação do turismo e na segurança. Mas temos alguns ativos que nem todos os estados têm. Um ambiente de confiança, capacidade de diálogo e uma relação harmônica entre os poderes e a sociedade em torno dos temas estratégicos e do interesse comum.