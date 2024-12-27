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Programação especial

Vai de ônibus curtir a virada do ano na praia? Veja reforço do Transcol

Veja como fica a programação caso use o transporte público para curtir o Réveillon nas praias da Grande Vitória

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 13:51

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 dez 2024 às 13:51
Quem planeja usar o transporte público para celebrar a virada do ano nas praias da Grande Vitória contará com uma programação especial. A Ceturb-ES (A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo) anunciou reforços em algumas linhas do Transcol e a criação de outras para atender a Praia de Camburi, em Vitória.
Nos terminais haverá reforço de carros de reserva das 20h à meia-noite no dia 31 e das 10h às 20h no dia 1º de janeiro. O serviço noturno convencional funcionará normalmente durante o período e haverá viagens a mais nas linhas 568, 563 e 837 nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. 

Linhas especiais para quem vai para Vitória

Para quem for comemorar na orla de Camburi haverá quatro linhas especiais operando saindo dos terminais:
  • Jardim América, das 20h30 até 23h10
  • Campo Grande, das 20h45 até 23h15
  • Carapina, das 21h até 23h10 
  • Vila Velha das 21h10 até 23h40

Balneários 

Serra:
  • A linha 211 (Santo André / Jardim Camburi) terá duas viagens extras, uma às 20h35 e outra às 21h40
  • A linha 806 (T. Jacaraípe / Nova Almeida) terá quatro viagens a mais, das 21 horas às 22h45
  • A linha 820 (T. Jacaraípe / T. Carapina) terá quatro viagens a mais, partindo de Jacaraípe, das 20h40 às 23 horas, e mais três viagens partindo de Carapina das 21h40 às 23 horas
  • A linha 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe), entre 19h15 e 22h45, terá nove viagens a mais
  • A linha 875 (T. Laranjeiras / T. Jacaraípe) terá mais quatro viagens extras, das 20h52 às 22h40
Vila Velha:
  • A linha 613 (Ponta da Fruta / T. Itaparica) terá seis viagens a mais, partindo do Terminal Itaparica, entre as 20h10 e 22h20, e duas a mais saindo de Ponta da Fruta, às 21 horas e 21h20
  • A linha 650 (T. Vila Velha / T. Ibes) terá duas viagens a mais partindo de Vila Velha, às 20h50 e 21h30, e cinco viagens a mais partindo do Ibes, das 20 horas às 22h15
  • A linha 651 (T. Vila Velha / Praia da Costa) terá 15 viagens a mais, entre as 20h30 e 23h10
  • A linha 611 (T. Itaparica / Praia da Costa) terá 20 viagens a mais, entre as 20h e as 23h50
Serra a Cariacica
  • A linha 505 (T. Laranjeiras / T. Itacibá) terá 14 partidas a mais, entre as 20h10 e 23h25.

Interdições

Devido às interdições previstas para o Réveillon em Vitória, as linhas de ônibus que passam pela Avenida Dante Michelini terão desvios nos dois sentidos, seguindo orientação das autoridades de trânsito. As linhas afetadas são: 103, 112, 211, 212, 505, 508, 515, 523, 539, 541, 563, 568 e 572.

Reforço noturno

Após as comemorações da virada de ano na Grande Vitória, já no dia 1° de janeiro, os passageiros poderão contar com viagens a mais também:
  • A linha 845 (Costa Bela / T. Jacaraípe) terá 10 viagens a mais, entre  4h40 e 6h10 do dia 1º, partindo de Capuaba
  • A linha 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe) terá oito viagens extras, saindo de Praia Grande, das 4h30 até as 6h15 do dia 1º
  • A linha 831 (Manguinhos / T. Carapina) terá uma viagem a mais, às 5h
  • A linha 613 (Ponta da Fruta / T. Itaparica) terá duas viagens extras, saindo do balneário às 4h40 e às 5h
  • A linha 609 (Barra do Jucu / T. Vila Velha) terá uma viagem a mais, às 4h35
  • A linha 662 (Praia da Costa / T. Vila Velha) terá duas viagens a mais, saindo da Praia da Costa às 1h45 e às 2h15.

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