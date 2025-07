Assista

Câmera de ônibus flagra acidente que terminou com morte de motociclista na Terceira Ponte

Imagens mostram momento em que moto tenta ultrapassagem, esbarra em carro e vai parar debaixo de coletivo do Transcol

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:21

Imagens do sistema de monitoramento interno de um ônibus do Transcol mostram o momento exato do acidente que causou a morte de um motociclista na Terceira Ponte, na noite de quinta-feira (24). No vídeo (confira acima) é possível ver o motociclista surgindo pelo lado esquerdo da tela, quando tenta acessar a Linha Verde, momento em que esbarra em um carro que trafegava na pista central e, na sequência, perde o controle da moto, indo parar debaixo do ônibus. >

O acidente ocorreu por volta das 19h, próximo ao vão central da ponte, no sentido Vitória–Vila Velha. Com o impacto, o ônibus parou alguns metros à frente. Passageiros assustados chegaram a descer do veículo e caminharam espremidos entre o coletivo e a mureta de proteção, tentando deixar o local. Segundo o relato de uma testemunha à TV Gazeta, o coletivo que fazia a linha 501 (T. Jacaraípe/ T. Itaparica via T. Carapina/ 3ª Ponte) estava lotado no momento da colisão. >

Por volta das 21h20, o corpo da vítima já havia sido retirado do local do acidente e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Vitória. O fluxo chegou a ser totalmente interrompido no momento em que o corpo era recolhido.

Monitoramento interno do ônibus flagrou momento exato do acidente Crédito: Videomonitoramento

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse, em nota, que "o motociclista tentou ultrapassar o ônibus, que estava na faixa verde, esbarrou em um veículo que estava na faixa do meio, se desequilibrou e caiu, sendo atropelado pelo ônibus. O motociclista veio a óbito". >

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também se manifestou por meio de nota. No texto, a empresa responsável pelo coletivo afirma que o ônibus da linha 501 trafegava pela Terceira Ponte, na faixa exclusiva (Linha Verde) e em velocidade compatível com a via. >

"Segundo informações preliminares, um motociclista fez uma ultrapassagem indevida pela direita do coletivo, bateu na traseira de um carro que seguia à frente, perdeu o controle e caiu sob o ônibus. O Samu foi acionado imediatamente, mas o motociclista veio a óbito no local. Não houve feridos entre os ocupantes do ônibus. A Polícia de Trânsito esteve no local. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima", diz a nota enviada pelo GVBus. >

A reportagem de A Gazeta também procurou as polícias Civil e Militar para mais informações sobre a condução da ocorrência. Quando houver retorno, este texto será atualizado.>

