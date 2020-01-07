Câmara de Vitória pode suspender aumento da passagem de ônibus

Ônibus municipal de Vitória circulando na Avenida Reta da Penha Crédito: Fábio Vicentini

O valor da passagem de ônibus municipal que circula em Vitória, que passou a custar R$ 3,90 desde o último domingo (5), poderá ter o aumento de 4% revogado pela Câmara Municipal de Vitória. O Poder Legislativo realizará uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira (13), às 9h, no Plenário Maria Ortiz, visando debater o Projeto de Lei 4/2020, de autoria do vereador Cleber Felix (PP).

De acordo com o parlamentar, o projeto pretende abrir o debate e revogar o aumento aplicado na tarifa. Segundo ele, o valor mais alto deveria resultar em melhorias no sistema de transporte, como o aumento no número de veículos disponíveis e climatização. "A motivação para o projeto é o apelo da sociedade, que não gostou da novidade. Isso não foi dialogado com o povo, nem com os vereadores. A importância do projeto de lei é trazer o diálogo sobre o tema para a sociedade, que sente diretamente no bolso qualquer mudança", informou por nota.

A sessão, que ocorrerá durante o recesso parlamentar, é aberta para participação pública e será transmitida ao vivo no canal do YouTube e na página do Facebook da Câmara.