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Projeto de Lei

Câmara de Vitória pode suspender aumento da passagem de ônibus

O Poder Legislativo municipal realizará Sessão Extraordinária na próxima segunda-feira (13), às 9h, no Plenário Maria Ortiz, visando debater o Projeto de Lei 4/2020, de autoria do vereador Cleber Felix (PP)

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:49
Ônibus municipal de Vitória circulando na Avenida Reta da Penha Crédito: Fábio Vicentini
O valor da passagem de ônibus municipal que circula em Vitória, que passou a custar R$ 3,90 desde o último domingo (5), poderá ter o aumento de 4% revogado pela Câmara Municipal de Vitória. O Poder Legislativo realizará  uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira (13), às 9h, no Plenário Maria Ortiz, visando debater o Projeto de Lei 4/2020, de autoria do vereador Cleber Felix (PP).
De acordo com o parlamentar, o projeto pretende abrir o debate e revogar o aumento aplicado na tarifa. Segundo ele, o valor mais alto deveria resultar em melhorias no sistema de transporte, como o aumento no número de veículos disponíveis e climatização. "A motivação para o projeto é o apelo da sociedade, que não gostou da novidade. Isso não foi dialogado com o povo, nem com os vereadores. A importância do projeto de lei é trazer o diálogo sobre o tema para a sociedade, que sente diretamente no bolso qualquer mudança", informou por nota.
A sessão, que ocorrerá durante o recesso parlamentar, é aberta para participação pública e será transmitida ao vivo no canal do YouTube e na página do Facebook da Câmara.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que todos os projetos de autoria da Câmara são analisados somente após votação e envio oficial à prefeitura.

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