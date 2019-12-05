São Mateus passa a contar com serviço de transporte por aplicativo

O serviço começou a funcionar na cidade de São Mateus nesta terça-feira (3) Crédito: Uber/ Divulgação

A Uber, empresa de transporte por aplicativo, iniciou nesta terça-feira (4) as operações na cidade de São Mateus , na região Norte do Estado. Desde outubro estão sendo cadastrados motoristas interessados em gerar renda dirigindo por meio da plataforma.

Presente nas cidades de Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, além da Grande Vitória, a população mateense passa a contar com mais uma opção de transporte na cidade.

De acordo com a empresa, o objetivo é fazer parte da vida das cidades e oferecer uma opção de mobilidade acessível, moderna e eficiente para moradores e visitantes, conectando usuários e motoristas pela praticidade dos smartphones. No entanto, a Uber ressalta que inicialmente, o tempo de espera por um carro pode oscilar, mas em pouco tempo a tecnologia deve possibilitar maior equilíbrio entre oferta e demanda.

O cadastro para motoristas continua aberto e pode ser feito pelo site da empresa. Parceiros já cadastrados no Estado não precisam realizar o procedimento novamente.

PREÇO DAS VIAGENS

O preço de viagens pela Uber varia de acordo com a distância e o tempo a ser percorrido. Outros itens também entram no cálculo em cada cidade, mas sempre que o usuário solicita uma viagem, o app mostra o preço que ele irá pagar ao final, sem surpresas. Ao final de cada viagem, os usuários recebem um recibo com o descritivo dos itens que fazem parte do valor final. Também é possível estimar o valor das viagens no site da empresa.