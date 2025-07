Região Serrana

BR 262: acidente com carreta mata uma pessoa e deixa outra ferida em Domingos Martins

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes estão no local tentando resgatar a vítima presa às ferragens; acidente aconteceu na altura de Domingos Martins

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) atuaram no local para retirar o corpo do veículo e realizar o socorro da outra vítima que ficou presa às ferragens. A perícia da Polícia Científica também foi acionada.>