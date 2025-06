Trânsito

Acidente interdita totalmente trecho da BR 101 em Sooretama

Batida entre carro e moto, na manhã desta quinta-feira (5), deixou motociclista gravemente ferido; acidente ocorreu no km 119,9 da rodovia

Um acidente entre uma moto e um carro, registrado no início da manhã desta quinta-feira (5), deixou uma pessoa gravemente ferida e interdita totalmente a BR 101, no km 119,9, trecho no município de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Ecovias101 foram mobilizadas e enviaram equipes ao local atuando para atender a ocorrência e liberar a pista. >