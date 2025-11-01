Na ES 248

Acidente entre ônibus com trabalhadores e caminhão deixa 1 morto e 14 feridos no ES

No coletivo estavam funcionários de uma fazenda da região, que voltavam do trabalho. Motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 09:46

O ônibus e o caminhão bateram de frente na ES 248. Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas Crédito: Leitor/AG

Um grave acidente entre um ônibus com trabalhadores e um caminhão deixou uma pessoa morta e pelo menos outras 14 feridas na rodovia ES 248, entre as cidades de Linhares e Rio Bananal, na região Norte do Espírito Santo. No coletivo estavam trabalhadores da Fazenda Novelli.

Segundo consta no registro da ocorrência, o ônibus seguia em direção a Linhares, já o caminhão trafegava sentido Colatina. No km 01, os dois veículos bateram de frente. Com o impacto, o condutor do caminhão, identificado como Wesley da Silva Gonçalves, de 42 anos, morreu no local. O ônibus ficou atravessado na pista, bloqueando os dois sentidos e o outro veículo envolvido tombou às margens da rodovia.

Quando a equipe de trânsito chegou ao local, viaturas de emergência já estavam presentes e as vítimas recebiam os primeiros socorros. Edivaldo Lopes de Souza, motorista do ônibus, foi encontrado preso às ferragens, com vários ferimentos, e foi levado em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares.

Wesley da Silva Gonçalves, condutor do caminhão, veio a óbito no grave acidente Crédito: Luciany Oliveira

Outras vítimas também foram encontradas feridas e precisaram ser hospitalizadas. Ao todo, 14 pessoas foram encaminhadas para hospitais linharenses, parte para o Hospital Rio Doce e outra para o Hospital Geral de Linhares.

