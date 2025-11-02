Morre motorista de ônibus que colidiu com carreta em Linhares

Acidente entre ônibus e carreta em Linhares, na sexta-feira (31), deixou dois mortos Crédito: Leitor/AG

Morreu na tarde deste domingo (2) o motorista do ônibus envolvido no acidente ocorrido na última sexta-feira (31), na Rodovia ES 248, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Edivaldo Lopes de Souza conduzia o coletivo, que transportava trabalhadores rurais, quando o veículo colidiu frontalmente com uma carreta.

Familiares liberaram o corpo do motorista por volta das 16h deste domingo no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.



No dia do acidente, uma pessoa morreu no local e outras 14 ficaram feridas, sendo encaminhadas para hospitais da região, entre eles o Hospital Rio Doce, em Linhares.

